Secondo le ultime di mercato la Juventus avrebbe messo nel mirino Amrabat, centrocampista della Fiorentina valutato 28 milioni di euro e che piacerebbe anche al Manchester United. Inoltre i bianconeri lavorerebbero sempre all'uscita di Paul Pogba, fantasista che sarebbe attenzionato in Arabia Saudita e che potrebbero lasciare la Continassa negli ultimi giorni di mercato.

Juventus, il nome nuovo per il centrocampo sarebbe quello di Amrabat: la Fiorentina lo valuta 28 milioni di euro

La Juventus sta cercando ormai da giorni un centrocampista di gamba da regalare a Massimiliano Allegri e la nuova idea dei bianconeri sarebbe quella di Amrabat.

Il mediano marocchino attualmente in forza alla Fiorentina, secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, potrebbe lasciare il club toscano per una cifra vicina ai 28 milioni di euro. Una somma di cui la Juve potrebbe disporre più agevolmente qualora chiudesse nei prossimi giorni la cessione di Denis Zakaria al Monaco. Amrabat, dopo un mondiale da protagonista, avrebbe comunque attratto le attenzioni non solo della Juventus ma anche del Manchester United di Ten Hag, motivo per il quale Giuntoli starebbe osservando altri profili. Tra questi ci sarebbe quello di Jorginho: il regista italo brasiliano apparirebbe in uscita dall'Arsenal ed una cifra vicina ai 10 milioni di euro potrebbe bastare per portarlo via dalla società londinese.

Sullo sfondo per la Juventus resterebbe viva la pista complicata che porterebbe al nome di Goretzka: il mediano del Bayern Monaco non verrebbe più considerato un titolare in terra bavarese e di conseguenza il tecnico Thomas Tuchel non avrebbe posto veti su una sua possibile cessione. Il Bayern in tutto questo però, valuterebbe il cartellino di Goretzka circa 40 milioni di euro, una cifra alta per un calciatore che ha compiuto lo scorso febbraio 28 anni.

Juventus, Pogba piacerebbe sempre in Arabia e non si escluderebbe una sua uscita last minute

Per un centrocampista come Amrabat che entrerebbe in casa Juventus un altro potrebbe uscirne: si tratterebbe di Paul Pogba, mediano bianconero che secondo quanto riportato da Calciomercato.com sarebbe sempre attenzionato dai club arabi.

Secondo le indiscrezioni del portale, a Torino non si escluderebbe dunque un'uscita last minute del fantasista francese, soprattutto perché il mercato saudita chiuderà il 7 settembre, praticamente una settimana dopo quello italiano. L'eventuale uscita di Pogba, porterebbe dei benefici economici non indifferenti nelle casse della Juventus in quanto il calciatore ex Manchester United percepisce uno stipendio netto di 8 milioni di euro, circa 10,5 lordi.