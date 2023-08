In attesa di sciogliere il nodo-attaccante, e con le caselle dei portieri che ormai starebbero per riempirsi (Sommer e Di Gennaro sono ufficiali, Audero sarebbe vicino), l'Inter si starebbe muovendo sul mercato anche per la difesa. Pare che la società milanese abbia deciso di dare un'accelerata alla trattativa che dovrebbe portare alla Pinetina Merih Demiral dell'Atalanta.

Demiral non è un nome nuovo in casa interista: già in passato il difensore turco era stato accostato alla squadra allenata da Simone Inzaghi, ma la trattativa con l'Atalanta non era mai decollata.

Adesso, però, le condizioni sarebbero cambiate: da un lato ci sarebbe la necessità dell'Inter di completare il reparto arretrato con un nuovo centrale; dall'altro l'esigenza della Dea bergamasca di liberare un posto in rosa per poi virare su Hien del Verona.

Inter e Atalanta sarebbero dunque in contatto per trovare una soluzione che soddisfi ambo le parti. Per quanto riguarda il calciatore, non ci sarebbero problemi perché Demiral già da tempo avrebbe manifestato la sua volontà di trasferirsi a Milano, e non a caso avrebbe rifiutato alcune offerte provenienti dalla Turchia.

Inter: Demiral potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto

Sembra che l'Inter abbia già una formula da proporre all'Atalanta per Merih Demiral.

I dirigenti del club milanese, Marotta e Ausilio, vorrebbero puntare su un prestito oneroso con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, potrebbe anche diventare obbligo. L'eventuale uscita del 25enne turco permetterebbe all'Atalanta di acquistare dal Verona il difensore svedese Isak Hien.

L'Inter potrebbe aver rotto gli indugi per Demiral anche in relazione al recente infortunio di Francesco Acerbi.

Questi, infatti, si è fermato a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Uno stop che ne metterebbe in dubbio la presenza in campo il 19 agosto, quando i nerazzurri debutteranno nella Serie A 2023-2024 a San Siro contro il Monza.

Demiral sarebbe il profilo ideale per l'Inter. Infatti è un calciatore che sa giocare nella difesa a tre, quindi avrebbe le potenzialità per adattarsi velocemente al 3-5-2 adottato da Simone Inzaghi.

Inoltre, per forza fisica, sarebbe simile a Skriniar, ormai al Paris Saint-Germain. Trattandosi poi di un giocatore di 25 anni, sarebbe un acquisto anche in prospettiva, tenendo conto che i vari Acerbi, Darmian e de Vrij ormai hanno superato i 30 anni.

Inter: potrebbe piacere Zapata come quarta punta

Intanto pare che nei colloqui tra Inter e Atalanta sia spuntato anche il nome di Duvan Zapata per l'attacco. Il centravanti colombiano (che piace da tempo alla compagine milanese) a Bergamo sarebbe ormai un esubero. L'Inter potrebbe pensare a lui come quarta punta, ma solo se dovesse andar via Correa.

Su Zapata, però, si starebbe muovendo anche la Roma. I giallorossi, durante un confronto con l'Atalanta, avrebbero scartato la candidatura di Muriel per l'attacco (che sarebbe stato direttamente proposto dai dirigenti orobici), mentre avrebbero palesato un maggiore interesse per Zapata che ha il contratto in scadenza con l'Atalanta nel giugno del 2024.