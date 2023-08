In questi giorni, la Juventus sarebbe al lavoro per prendere Domenico Berardi. Lo stesso giocatore avrebbe deciso di trasferirsi in bianconero e adesso starebbe spingendo per poter raggiungere Torino quanto prima. Infatti, stando a quando afferma Alfredo Pedullà, il calciatore classe 94 avrebbe parlato direttamente con Giovanni Carnevali per ottenere il via libera per andare alla Juventus.

Domenico Berardi vorrebbe risolvere la questione entro l’inizio del campionato. Nel frattempo la Juventus è in attesa di sapere se il giocatore riuscirà a convincere il Sassuolo a cederlo.

I due club si sarebbero già parlati e per il momento ci sarebbe distanza sulle cifre.

Distanza tra Juventus e Sassuolo

La Juventus, in questi giorni, avrebbe contattato il Sassuolo per arrivare a Domenico Berardi. I bianconeri avrebbero offerto tra i 22 e i 23 milioni e come formula avrebbero scelto un prestito con obbligo di riscatto. Il Sassuolo, invece, vorrebbe 28/30 milioni. Dunque tra le parti ballerebbero circa 7/8 milioni. Adesso resterebbe da capire se il lavoro di convincimento dello stesso Domenico Berardi riuscirà a smuovere il club neroverde.

Il giocatore ha un ottimo rapporto con il Sassuolo e non vorrebbe di certo incrinarlo per questo motivo vorrebbe ottenere il si di Giovanni Carnevali.

Nelle prossime 24/48 ci potrebbero essere delle novità poiché il calciatore vorrebbe definire la situazione prima dell’inizio del campionato.

Intanto la Juventus cercherebbe anche un centrocampista

La Juventus, nelle ultime settimane di mercato, potrebbe decidere di muoversi anche per un centrocampista. I bianconeri vorrebbero un giocatore in grado di dare fisicità.

Per questo motivo i profili seguiti sarebbero quelli di Habib Diarra e Kephren Thuram. Adesso resta da capire se la Juventus interverrà nel reparto oppure se lascherà perdere anche perché negli ultimi giorni sarebbero arrivati buoni segnali da Paul Pogba.

Il francese ha giocato la sfida amichevole con l’Alessandria segando anche un gol.

Pogba potrebbe essere convocato per la gara contro l’Udinese. Dunque, se il francese dovesse stare bene a quel punto la Juventus a centrocampo sarebbe coperta. In ogni caso le piste che portano a dei centrocampisti vanno comunque seguire perché potrebbero svilupparsi eventuali opportunità di mercato.

Adesso, però, la priorità della Juventus sarebbe quella di provare ad arrivare a Domenico Berardi. I bianconeri potrebbero cercare di chiudere entro la fine della campagna trasferimenti. Anche perché il giocatore classe 94 potrebbe garantire a Massimiliano Allegri di avere un attacco più duttile.