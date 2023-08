In queste ultime settimane di Calciomercato, la Juventus lavora sul fronte acquisti per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri. L'obiettivo è quello di ritornare a competere per i massimi livelli ed essere così una candidata allo Scudetto. Oltre alla vicenda Berardi, il club bianconero sta osservando diversi profili per puntellare la mediana.

Juve, spunta Samardzic per il centrocampo: Nicolussi Caviglia la contropartita

Tra i tanti profili seguiti dalla Juve spunta anche quello di Samardzic, talento dell'Udinese che sfumato il passaggio all'Inter, potrebbe rientrare nei radar bianconeri.

Come è risaputo, non è facile trattare con la società friulana che chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per il suo talento tedesco. Per abbassare le pretese economiche dell'Udinese, la Vecchia Signora potrebbe inserire il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia nella trattativa.

Samardzic non è il solo centrocampista monitorato dal club bianconero che segue con grande attenzione anche la situazione di Sofyan Amrabat, che potrebbe lasciare la Fiorentina in questa finestra di mercato. La concorrenza sul regista viola è importante, visto l'interesse di Manchester United ma soprattutto del Liverpool. Infine, sullo sfondo vive anche le candidature di Khephren Thuram valutato 20 milioni di euro dal Nizza, e di Habid Diarra, centrocampista 19enne in forza allo Strasburgo, obiettivo di mercato anche del Chelsea.

Juve, ritorno di fiamma per Carnesecchi

Una possibile rivoluzione in casa Juventus potrebbe riguardare anche il pacchetto portieri. Infatti nonostante un ruolo importante, il futuro di Szczesny potrebbe essere lontano da Torino.

Il numero uno bianconero continua ad essere un obiettivo del Bayern Monaco, che oltre David De Gea, sta sondando diversi portieri per sostituire Yan Sommer in attesa del rientro a pieno regime di Manuel Neuer.

La Juventus non ritiene incedibile l'ex estremo difensore di Roma ed Arsenal, e per una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione una sua cessione.

Con l'eventuale addio di Szczesny, la Vecchia Signora potrebbe ritornare così su Marco Carnesecchi che già nella precedente sessione di mercato era stato accostato ai colori bianconeri.

A differenza della scorsa stagione, l'Atalanta sarà costretta a fare una scelta vista la conferma di Juan Musso. L'argentino nella pre-season è stato preferito al portiere della Nazionale italiana Under 21, e ciò potrebbe indurre il club bergamasco a cederlo. Per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, la Dea potrebbe decidere di imbastire una trattativa per l'addio del classe 2000.