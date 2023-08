L'ex allenatore Fabio Capello ha parlato del nuovo ruolo di Federico Chiesa come seconda punta alla Juventus, durante una discussione negli studi di Sky Sport. Inoltre l'ex tecnico friulano anche commentato l’arrivo di Romelu Lukaku alla Roma.

L'ex tecnico della Juventus ha parlato del ruolo da seconda punta di Chiesa

Parlando di Federico Chiesa, Fabio Capello ha evidenziato: 'Per come gioca adesso è nel ruolo perfetto, da seconda punta si può muovere meglio, largo sulla fascia sinistra, quando rientra può rappresentare un problema per le squadre avversarie.

È uno dei pochi in Italia che salta l'avversario'.

Federico Chiesa è stato decisivo nella vittoria della Juventus contro l'Udinese per 3-0 nella prima giornata di campionato, segnando il primo gol ufficiale stagionale della Vecchia Signora, mentre nel pareggio contro il Bologna per 1-1 è stato uno dei giocatori bianconeri che ha più costruito azioni offensive.

In questa sessione di Calciomercato Chiesa rimarrà alla Juventus e nelle prossime settimane potrebbe incontrare la società bianconera per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2025. Attualmente guadagna 5 milioni di euro a stagione, ma dopo il rinnovo potrebbe arrivare a percepire 7 milioni di euro annui.

Fabio Capello ha parlato anche dell’arrivo di Lukaku alla Roma

Fabio Capello nella stessa occasione ha espresso un parere anche riguardo all'arrivo di Romelu Lukaku alla Roma, definendolo un rinforzo importante per la squadra giallorossa.

L'ex tecnico friulano però ha espresso un certo scetticismo riguardo alla compatibilità tattica di Lukaku e Dybala.

Tuttavia, conoscendo l'approccio di Mourinho, ha suggerito che quest' ultimo potrebbe sperimentare diverse formazioni, incluso il contemporaneo impiego di entrambi i giocatori. Capello ha anche previsto che Lukaku offrirà maggiori possibilità offensive alla Roma, mettendo a disagio le difese avversarie.

Romelu Lukaku è atteso nella capitale nelle prossime ore.

Il Chelsea incasserà 5,8 milioni per il prestito e il giocatore percepirà 7,5 milioni di ingaggio. Secondo la stampa inglese dovrebbe essere inserita una futura clausola rescissoria da 43 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Per quasi due mesi il belga era sembrato vicino all'approdo alla Juventus, ma il possibile scambio col Chelsea per Dusan Vlahovic a Torino non è andato in porto.