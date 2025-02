Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato rivelate a Radio BiancoNera dal giornalista Niccolò Ceccarini, il Bayern Monaco potrebbe bussare in estate alla porta della Juventus per il profilo di Andrea Cambiaso. Stando a quanto riferito da Ceccarini inoltre fra il club bianconero e Dusan Vlahovic non sarebbe cambiato nulla ed il serbo resterebbe in uscita dalla Continassa.

Juventus, Ceccarini: 'Attenzione al Bayern Monaco per Cambiaso, che piace per la sua duttilità'

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini è stato intervistato nelle scorse ore a Radio BiancoNera e parlando delle possibili uscite in casa Juventus in estate ha rivelato: "Dico attenzione al Bayern Monaco su Cambiaso, perché nonostante i tedeschi abbiano rinnovato con Alphonso Davis, il terzino bianconero potrebbe sempre fargli comodo, in quando abile a giocare su entrambe le fasce.

Sul fluidificante classe 2000 poi c'é anche il Real Madrid oltre che il Manchester City che rimane sempre in agguato. Insomma con Cambiaso la Juve può monetizzare e non poco".

Restando in tema cessioni alla Juventus, Ceccarini ha detto la propria sulla situazione con Dusan Vlahovic: "Per me non è cambiato nulla tra le parti e potrebbe muoversi qualcosa solo se il serbo accettasse il rinnovo a ribasso offertogli dal club bianconero. Il classe 2000 a queste condizioni economiche non può restare alla Juve, anche se ha un contratto in essere, ed il progetto della società piemontese è quello di cederlo in estate. Anche perché dopo lo perderebbe a parametro 0. Inoltre sono sempre convinto che Giuntoli punterà a creare il duo d'attacco composto da Osimhen e Kolo Muani".

Ceccarini ha proseguito: "Io continuo a pensare l'Inghilterra per Vlahovic e bisognerà vedere cosa vorranno fare con il serbo squadre come il Chelsea, l'Arsenal o il Manchester United. Ad oggi però nessuna si è ancora fatta avanti per il classe 2000, anzi alcune di queste starebbero pensando ad esempio a Moise Kean, che ha si una clausola rescissoria da 52 milioni di euro ma un ingaggio molto meno pesante di quello del serbo.

Credo in ogni caso che la Juve non chiederà più di 45 milioni per lasciare andare Vlahovic a giugno".

Infine il giornalista ha detto la propria su quale potrebbe essere l'esterno che la Juventus punterà in estate: "Lookman? Penso che se lo dovesse puntare la Juventus sarebbe costretta a pagarlo molto, come ci insegnano i trascorsi con l'Atalanta, ad oggi mi sembra più percorribile la pista Adeyemi".

Juventus, per Cambiaso il club può incassare almeno 60 milioni di euro

Restando sulle dichiarazioni di Ceccarini, se si generasse un'asta internazionale di mercato per Andrea Cambiaso, allora la Juventus potrebbe davvero sperare di massimizzare i ricavi con il classe 2000. Già a gennaio la richiesta di Giuntoli per il terzino avrebbe sfiorato i 70 milioni di euro e potenzialmente potrebbe anche aumentare, specie se i club pronti a contendersi il calciatore sarebbero Real, Bayern e Manchester City.