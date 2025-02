Secondo quanto riferito dal giornalista Michele Criscitiello, al termine della stagione in corso la Juventus manderà via Thiago Motta, in quanto non pronto per sedere sulla panchina del club bianconero. Criscitiello ha poi criticato anche l'operato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Criscitiello: 'Motta non è pronto né adeguato per questo club, giustamente verrà mandati via a fine stagione'

Il giornalista Michele Criscitiello ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di quello che potrebbe essere il futuro del tecnico della Juventus.

"Thiago Motta non è pronto per il club bianconero e giustamente a fine anno non sarà confermato. Si poteva prendere un altro allenatore? Sì, alla Juve non si possono fare esperimenti, a maggior ragione se devi comunque abbassare il monte ingaggi. Questo è stato il grande errore di Cristiano Giuntoli. Se faccio la squadra un po' più giovane, un po' più inesperta, non posso prendere anche un allenatore inesperto, perché fare un anno buono a Bologna non ti dà il pass per allenare la Juventus. Thiago Motta è un buon allenatore, ma è inadeguato, non è un allenatore da Juventus in questo momento".

Criscitiello ha proseguito puntando il dito sul ds dei bianconeri: "Il vero problema è che Cristiano Giuntoli non ha trovato l'equilibrio tra abbassare il monte ingaggi, dare una stabilità economica alla Juventus e comunque fare i risultati.

Perché se sei alla Juve devi fare questo. Capiamo il passo indietro a livello economico, ma non puoi assolutamente pensare di dire 'Faccio un anno, due anni, tre anni senza vincere, però nel frattempo ho sistemato i bilanci della squadra'. In questo potrebbero essere bravi, non dico chiunque, ma tanti altri direttori. Il grande manager della Juventus, in generale, deve essere abile a sostenere la società e poi, ovviamente, a fare in modo che la squadra vinca".

Criscitiello ha infine concluso: "Puoi non vincere il campionato, la Champions e la Coppa Italia, certo, ma non puoi fare nemmeno le figure che stai facendo quest'anno. Perché la Juventus non è mai stata in corsa per il primo posto, deve lottare al massimo per un piazzamento in Champions e perché in Coppa Italia non può uscire in casa con l'Empoli che in campionato aveva fatto nelle ultime 11, nove sconfitte, due pareggi.

infine non puoi uscire ai play-off di Champions League dopo che in casa hai vinto con il Psv e poi vai a Eindhoven e ti rimandano a casa".

I tifosi rispondono a Criscitiello: 'Di questo club è rimasto solo il nome'

Le parole di Criscitiello hanno generato in pochi minuti tantissime repliche tra i follower del giornalista: "Di Juventus è rimasto soltanto il nome e l'aspetto che più mi scandalizza è che non ci sia nessuno che conosca e abbia un briciolo della mentalità caratteristica del club", scrive amareggiato un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Motta ha allenato il Genoa, poi lo Spezia e infine il Bologna. Ha poi detto qualche settimana fa che la vittoria non dev'esse una ossessione. Bastano queste due considerazioni per capire che non è da Juve".