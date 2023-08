Nelle scorse ore il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e della visione del calcio che il manager toscano ha spesso sbandierato. Del livornese e della sua presunta scelta acconsentire alla cessione Nicolò Rovella alla Lazio ha inoltre scritto Andrea Bosco su un editoriale pubblicato da Tuttojuve.com.

Juventus, De Zerbi su Allegri: "Lui dice che il calcio è semplice ma non condivido il suo pensiero"

Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport e tra gli argomenti da lui toccati c'è stato anche Massimiliano Allegri e la visione semplicistica che l'allenatore della Juventus porta avanti per quanto concerne il gioco del pallone.

"Allegri dice che il calcio è semplice? Non condivido. Non può essere una cosa semplice quando si affrontano 22 uomini, con tutte le variabili del caso", cosi ha esordito De Zerbi che poi ha aggiunto: "Soprattutto, non penso che solo chi vince possa parlare. Credo che il risultato sia l’ultima cosa. Se perdo mi girano, ma il risultato non giustifica tutto". De Zerbi ha poi rintuzzato sull'argomento, sottolineando come il suo primo desiderio sarebbe quello di vincere non rinunciando al suo stile di gioco. Il tecnico del Brighton ha poi asserito di essere consapevole delle sue potenzialità e di non considerare più quanto fatto nel precedente campionato, in quanto passato. De Zerbi ha poi rivelato come al suo arrivo in Inghilterra venne contattato da Pep Guardiola, attuale manager del Manchester City, che gli diede il benvenuto e lo spalleggiò fino a diventarne amico.

Juventus, Bosco: "Allegri immagino che abbia deciso sulla cessione di Rovella perché quest'ultimo ha chiesto di giocare"

Anche il giornalista Andrea Bosco ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri. Nello specifico, Bosco, nell'editoriale scritto su tuttojuve.com, ha analizzato la recente cessione di Nicolò Rovella alla Lazio, imputando al tecnico dei bianconeri la decisione sulle sorti del centrocampista: "Giuntoli non è matto e visto che escludo Elkann sappia chi sia Rovella, immagino che la decisione sia stata di Allegri.

Pare che il giocatore volesse garanzie sul suo impiego. Blasfemia: giochi quando lo riterrò io. Quindi via Rovella, senza avergli dato la possibilità di far vedere il suo valore neppure per un secondo con la maglia della Juventus". Bosco ha poi sottolineato come la Juventus starebbe cercando un centrocampista da aggiungere alla rosa, con i nomi di Sofyan Amrabat della Fiorentina e Habib Diarra dello Strasburgo in lizza per un posto.