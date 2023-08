La direzione sportiva dell'Inter starebbe valutando la situazione di un nuovo profilo per l'attacco a disposizione del tecnico Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste giornate di calciomercato sarebbe quello di Karim Konate, centravanti del Salisburgo, attualmente nella Bundesliga austriaca; per convincere il club a cedere l'attaccante potrebbe bastare un investimento di circa 7 milioni di euro, anche se i nerazzurri prima dovrebbero cedere l'altro attaccante Joacquin Correa, che però sembrerebbe difficile da piazzare sul mercato.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Karim Konate dal Salisburgo

La Bundesliga in Austria è iniziata da qualche settimana e dunque la preparazione atletica e tecnica del giocatore sarebbe adatta ad arrivare anche all'inizio del campionato italiano, per questo motivo la dirigenza dell'Inter starebbe pensando al profilo di Karim Konate, attaccante del Salisburgo, contro il quale i nerazzurri si sono scontrati in amichevole pochi giorni fa.

Il bomber del club austriaco potrebbe lasciare Salisburgo in cambio di un'offerta vicina ai 7 milioni di euro, ma la difficoltà nell'affare sembrerebbe rappresentata più che altro dalla necessità per i nerazzurri di dover prima cedere l'attaccante argentino Joacquin Correa.

L'argentino non farebbe più parte del progetto tecnico della direzione sportiva, che però non riuscirebbe a trovare un acquirente per il giocatore, che avrebbe già rifiutato alcune proposte, sia dall'Arabia Saudita che dalla Turchia, in particolare con il pressing del Fenerbahce per l'attaccante nerazzurro, che però avrebbe preferito provare a rimanere nell'Inter e mettersi nuovamente in gioco nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi.

La situazione dell'attacco dei nerazzurri

Nelle prime settimane di calciomercato, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, hanno concluso positivamente l'acquisizione a parametro zero di Marcus Thuram, dopo il suo mancato rinnovo di contratto con il Borussia Moenchengladbach; nonostante l'attaccante francese fino ad ora non abbia ancora segnato nel precampionato dei nerazzurri, si nutrono grandi speranze per il bomber figlio d'arte.

Nelle ultime giornate è invece arrivato ad Appiano Gentile anche Marko Arnautovic, acquisito dal Bologna [VIDEO] con un investimento di circa 10 milioni di euro totali; il giocatore austriaco andrà a guadagnare circa 3,7 milioni di euro a stagione con un contratto biennale.

A guidare l'attacco dei nerazzurri ci sarà Lautaro Martinez, per il quale la dirigenza sportiva dell'Inter avrebbe rifiutato diverse proposte di trasferimento provenienti soprattutto dall'Arabia Saudita.