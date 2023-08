In queste ultime ore di Calciomercato la Juventus non dovrebbe effettuare particolari colpi.

I bianconeri hanno scelto di fare un mercato con poche entrate e di confermare i suoi big. Infatti, la Juve è riuscita a scongiurare gli assalti per Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Gleison Bremer. A questo va aggiunto il fatto che i bianconeri sono riusciti a rinnovare il contratto di Adrien Rabiot.

Intanto, in queste ore finali di mercato, la Juventus potrebbe ricevere qualche offerta per altri giocatori come per esempio Moise Kean e Filip Kostic. I bianconeri acconsentirebbero alle loro cessioni solo di fronte a offerte adeguate.

La situazione da seguire maggiormente è quella di Kostic che ultimamente sta giocando poco. La Juve potrebbe cederlo solo con un’offerta da 15 milioni. Al momento sarebbero arrivati solo dei sondaggi di West Ham e Galatasaray.

Mercato verso la chiusura

Salvo clamorose sorprese, il mercato in entrata della Juventus sembra essere già finito.

In casa bianconera resterebbe però da definire la situazione spinosa di Leonardo Bonucci che potrebbe protrarsi anche dopo il 1º settembre. Infatti, qualora non dovesse partire, rischierebbe di restare tutta la stagione fuori rosa, mettendo a serio repentaglio la convocazione ai prossimi Europei. Al momento, però, si starebbe andando verso una soluzione positiva per tutti: Bonucci sarebbe a un passo dal trasferirsi all’Union Berlino, anche se in questi giorni è stato accostato anche alla Roma.

Nelle prossime ore si dovrà capire se arriverà la fumata bianca oppure se la Juventus e il difensore viterbese andranno allo scontro totale.

Le parole di Allegri sul mercato bianconero

Questo calciomercato estivo 2023 per la Juventus è stato avaro di colpi in entrata. Il club giocherà due sole competizioni e per questo motivo la dirigenza ha pensato soprattutto a sfoltire la rosa.

Dell'andamento di questo mercato della Juventus ne ha parlato anche Massimiliano Allegri: “Siamo a posto così, non vogliamo nessuno”. Aggiungendo poi: “Abbiamo Vlahovic che viene da un’annata difficile e può fare solo che meglio. Chiesa arriva da un infortunio ed è un giocatore nuovo”.

Nel frattempo i bianconeri sperano che Paul Pogba possa lasciarsi alle spalle i problemi degli ultimi mesi. Anche delle condizioni del francese ha parlato Massimiliano Allegri: “Quando gioca e si allena è un giocatore diverso dagli altri. Io mi accontento di averlo nella partita 20-30 minuti”.