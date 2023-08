In questi due ultime ore di Calciomercato, la Juventus vorrebbe piazzare alcuni calciatori che rischiano di avere poco spazio nelle rotazioni di mister Massimiliano Allegri. Tra questi ci sarebbe anche Filip Kostic che, complice l'esplosione di Cambiaso, non pare più un elemento indispensabile per il tecnico bianconero. Per questo il serbo potrebbe lasciare Torino in queste ultime ore di mercato.

Juve: West Ham su Kostic, ma c'è anche la suggestione Roma

L'interesse di diverse squadre europee non manca per l'esterno bianconero. Oltre ad alcune squadre della Bundesliga, ci sarebbe un forte interesse del West Ham che dopo l'ottimo avvio di stagione, vuole rendere ancora più competitivo l'organico a disposizione di David Moyes vista anche la partecipazione all'Europa League.

La Juventus non intende cedere il calciatore in prestito e vorrebbe eventualmente monetizzare dalla sua cessione. Infatti, il club bianconero chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per lasciar partire l'ex Eintracht Francoforte. Oltre al West Ham, ci sarebbe anche una suggestione Roma, legata però alla possibile partenza di Leonardo Spinazzola, seguito dal Manchester United.

Oltre Kostic, in casa bianconera resta in bilico anche la posizione di Moise Kean che potrebbe lasciare Torino. L'attaccante bianconero è seguito dal Siviglia ma la Vecchia Signora non intende cederlo in prestito e prenderebbe in considerazione solo offerta da circa 30 milioni di euro. In caso di addio, i bianconeri potrebbero fare un ultimo tentativo per Alvaro Morata dell'Atletico Madrid.

Juve, Bonucci fatta con l'Union Berlino, ipotesi tentativo per Amrabat

Rimanendo sul fronte cessioni, la Juventus saluta Leonardo Bonucci che è prossimo a diventare un calciatore dell'Union Berlino a tutti gli effetti. Dopo un'estate difficile, il centrale italiano è pronto a trasferirsi in Bundesliga: l'Union Berlino che è riuscita a battere la concorrenza di Lazio e Genoa e ad accaparrarsi l'esperto difensore, in vista anche della partecipazione alla prossima Champions League.

Stando agli ultimi rumors di mercato, Bonucci avrebbe rescisso il proprio contratto con la Juve tramite una buonuscita da circa 2 milioni di euro e ora sta per firmare un contratto da circa 1,5 milione di euro con il club tedesco. Il calciatore dovrebbe svolgere le visite mediche nella giornata di domani.

Oltre alle cessioni dell'ultimo minuto, la Vecchia Signora vorrebbe piazzare un ulteriore colpo a centrocampo che potrebbe essere Sofyan Amrabat, ma la Fiorentina non intende cedere il calciatore in prestito ma solo di fronte a offerte attorno ai 30 milioni di euro. Sul regista viola, c'è anche l'interesse del Manchester United.