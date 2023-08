La Juventus è al lavoro per definire le ultime scelte in questo finale di Calciomercato estivo. Si continua a parlare di cessioni, soprattutto quelle dei giovani che hanno bisogno di giocare come Miretti e Soulé, ai quali potrebbero aggiungersi Filip Kostic e Moise Kean. Cessioni che agevolerebbero uno o due acquisti nel settore avanzato. A tal riguardo, si è ritornato a parlare di Domenico Berardi, anche se le dichiarazioni dell'amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, sembrano confermare la permanenza del giocatore nella società emiliana.

Altro nome avvicinato alla Juventus e che potrebbe arrivare a Torino negli ultimi giorni di mercato è quello di Romelu Lukaku. Il giocatore belga continua ad essere avvicinato alla società bianconera, anche perché non vuole trasferirsi in Arabia Saudita e starebbe aspettando la Juventus. Potrebbe definirsi l'approdo a Torino negli ultimi giorni di mercato in prestito oneroso, con inserimento di un diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro. Arrivi che presuppongono però delle cessioni; come dichiarato da Massimiliano Allegri, è necessario alleggerire la rosa, anche perché la Juventus giocherà solo Coppa Italia e campionato italiano in questa stagione.

I giocatori Berardi e Lukaku potrebbero approdare alla Juventus negli ultimi giorni di mercato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Berardi e Lukaku nell'eventualità in cui dovessero definirsi delle cessioni importanti. A tal riguardo, nonostante le smentite di Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, il giocatore italiano potrebbe lasciare gli emiliani, ma tutto dipenderà dall'offerta della società bianconera.

Attualmente, la sua valutazione di mercato è di 35 milioni di euro, ma il Sassuolo si accontenterebbe anche di 30 milioni di euro più bonus. Diversa è la situazione di Lukaku, che è fuori rosa al Chelsea e per questo potrebbe lasciare in prestito la società inglese pur di alleggerire il bilancio da un ingaggio importante. Si parla di un possibile approdo a Torino negli ultimi giorni di mercato in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juve

L'arrivo di Lukaku non significherebbe la partenza di Vlahovic, visto che negli ultimi giorni si valuterebbe soprattutto la cessione di Moise Kean. Se dovesse arrivare un'offerta da almeno 20 milioni di euro, la società bianconera potrebbe prenderla in considerazione. La punta italiana piace al Milan, alla ricerca di un'alternativa nel settore avanzato. Per quanto riguarda invece il centrocampo, non è da scartare un possibile arrivo: piace Habib Diarra dello Strasburgo, valutato dalla società francese circa 20 milioni di euro.