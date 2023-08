Non sono ancora tramontate del tutto le speranze di vedere Domenico Berardi con la maglia della Juventus. Carnevali, ds del Sassuolo, è stato apparentemente chiaro: non ci sono più i tempi per portare avanti l'affare, i neroverdi non hanno più la possibilità di acquistare infatti un sostituto con Cristiano Giuntoli che non avrebbe neanche mai fin qui raggiunto l'offerta richiesta, ovvero 30 milioni di euro.

Dell'argomento ha parlato anche il giornalista sportivo Nicolò Ceccarini, che ha dichiarato come ci sarebbero tuttavia ancora due condizioni che potrebbero portare alla fumata bianca: un incremento della proposta bianconera e l'uscita di Filip Kostic, valutato dal club circa 20 milioni di euro.

Berardi potrebbe approdare alla Juventus negli ultimi giorni di mercato

Secondo il giornalista sportivo Nicolò Ceccarini la trattativa di mercato fra il Sassuolo e la Juventus potrebbe di nuovo ripartire ma la società bianconera dovrà prima incrementare l'offerta in modo tale da avvicinarsi ai 30-35 milioni di euro richiesti da Carnevali.

L'altra condizione imprescindibile è che il Sassuolo trovi un sostituto. Difficilmente sarà Riccardo Orsolini, il classe 1997 sarebbe infatti vicino al prolungamento di contratto con il Bologna in scadenza a giugno 2024. In bianconero Berardi ritroverebbe tra l'altro il suo ex compagno di squadra Manuel Locatelli ma anche Francesco Magnanelli, rimasto fino alla scorsa stagione nello staff di DIonisi prima di accettare l'offerta della Juventus diventando uno dei collaboratori di Massimiliano Allegri.

Perchè Giuntoli arrivi ai 30 milioni necessari per accaparrarsi Berardi è poi importante che il club piazzi la cessione di Kostic, che porterebbe nelle casse il tesoretto utile a tentare l'affondo decisivo sul gioiello del Sassuolo.

Valzer delle punte

Non si sarebbe spento neanche il desiderio di Massimiliano Allegri di vedere Rome Lukaku in bianconero. A fargli posto potrebbe essere Moise Kean su cui nelle ultime ore si sono concentrate le mire del Sivilgia, mentre Arkadius Milik, valutato circa 20 milioni di euro, non sarebbe sul mercato.

Difficile pensare all'ingresso di Lukaku senza prima in uscita nel reparto avanzato: resterà senza dubbio Dusan Vlahovic, stesso discorso per Federico Chiesa, senza dunque la cessione di Kean appare molto complesso pensare all'ingresso del belga. Sempre che il Chelsea non rimanga fossilizzato sulla richiesta di 40 milioni di euro: a queste cifre Giuntoli non completerà l'operazione.