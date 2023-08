La Juventus è attesa da giorni impegnativi per quanto riguarda il Calciomercato: potrebbe esserci un investimento importante nel settore del centrocampo. Si è parlato molto di Thomas Partey nelle ultime settimane, ma il ghanese continua a essere un riferimento del centrocampo dell'Arsenal e questo non agevola una sua partenza. Per questo la Juventus starebbe valutando altri nomi per migliorare il centrocampo, tra cui lo spagnolo del Real Sociedad Mikel Merino. Il classe 1996 sarebbe un giocatore importante da inserire nella rosa bianconera, andrebbe a giocare da mezzala.

Di certo la valutazione di mercato stabilita dalla società spagnola è importante, si parla di almeno 30 milioni di euro. Il contratto dello spagnolo è in scadenza a giugno 2025 e questo agevolerebbe una sua cessione già in questo calciomercato estivo in quanto garantirebbe alla Real Sociedad di monetizzare maggiormente sul cartellino del giocatore.

Merino potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo Mikel Merino. Riferimento del centrocampo del Real Sociedad, lo spagnolo andrebbe a dare qualità a un settore che ha bisogno di acquisti. Può giocare davanti alla difesa ma anche come mezzala, è di piede sinistro ed è reduce da diverse stagioni disputate con il Real Sociedad.

Prima dell'esperienza professionale nella società spagnola ha giocato con il Newcastle e con il Borussia Dortmund iniziando la sua carriera professionale nell'Osasuna. È un nazionale spagnolo, segnale evidente di come sia un giocatore molto considerato in Spagna.

La Juventus intanto valuta altri rinforzi per il centrocampo.

Piace Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro, altro nome che piace è quello di Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per altre cessioni. Potrebbero lasciare Torino in prestito Fabio Miretti, Hans Nicolussi Caviglia ed Enzo Barrenechea.

A titolo definitivo invece Samuel Iling-Junioro, Matia Soulé, oltre a Dusan Vlahovic, che piace al Chelsea e al Bayern Monaco. Al posto della punta potrebbe arrivare Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.