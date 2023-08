La Juventus sarebbe vicina alla cessione di Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia in prestito alla Salernitana. I due giovani centrocampisti potrebbero presto unirsi alla squadra granata.

Salernitana a caccia di nuovi innesti

Il Direttore Sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, mettendo in luce il chiaro interesse per Fabio Miretti e per altri calciatori, dal momento che la società granata sta lavorando per portare quattro o cinque nuovi innesti, mentre allo stesso tempo si stanno valutando possibili cessioni.

Ha espresso fiducia nella forza della proprietà, che ha già dimostrato un impegno finanziario notevole attraverso investimenti come i riscatti di Boulaye Dia e Lorendo Pirola, il rinnovo del contratto di Guillermo Ochoa e l'acquisto di Benoit Costil.

Miretti e Nicolussi Caviglia sarebbero vicini alla partenza

Le trattative sembrano essere entrate in una fase decisiva e la prossima settimana che potrebbe portare ulteriori sviluppi. In particolare, Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia sono attesi a Salerno. Quest'ultimo aveva già indossato la maglia granata nella seconda metà della scorsa stagione ed era stato seguito anche dal Frosinone. Nonostante le preferenze iniziali per rimanere alla Juve, sembra che un nuovo prestito e il ritorno a Salerno siano sempre più probabili.

Il tecnico Paulo Sousa è in attesa del ritorno di Nicolussi e dell'arrivo di Miretti, ma non solo. Sulla stampa si parla anche di un interesse della società campana per altri giovani della società bianconera: Kenan Yildiz e a Luis Hasa, protagonisti negli ultimi mesi fra Primavera bianconera e Juventus Next Gen. Il giovane turco è partito per la tournée estiva negli Stati Uniti con la prima squadra della Juventus, mentre il centrocampista italiano invece ha recentemente contribuito alla vittoria della nazionale all'Europeo under 19.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni. In particolare Denis Zakaria a breve dovrebbe essere ufficializzato dal Monaco: una partenza che dovrebbe garantire un introito di 20 milioni di euro.

La società bianconera lavora anche ai rinforzi, a tal riguardo potrebbe arrivare Rodrigo De Paul in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid. Per quanto riguarda il reparto avanzato se dovesse partire Vlahovic potrebbe arrivare Romelu Lukaku dal Chelsea.