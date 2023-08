Nelle scorse ore l'attore e regista Michele Placido ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della Juventus e della possibile permanenza in bianconero di Dusan Vlahovic. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche i due ex calciatori Sebino Nela a Calcio Totale, che ha individuato in Lukaku l'uomo giusto per l'attacco della Juve e Claudio Gentile che, alla Gazzetta dello Sport, ha confessato di preferire Vlahovic.

Juve, Placido: "Vlahovic mi ricorda De Niro"

Il noto attore nonché regista cinematografico Michele Placido è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport e tra gli argomenti da lui trattati c'è stata la Juventus e nello specifico Dusan Vlahovic.

"Dusan ha 23 anni, tanto talento e nell’ultima stagione è stato penalizzato dai problemi fisici. Mi ricorda De Niro da giovane: all’inizio Robert ha avuto qualche difficoltà nel cinema, poi è esploso e ha fatto la storia" cosi ha esordito Placido esprimendo il suo favorevole consenso nei confronti di Vlahovic. L'attore, continuando a parlare dell'attaccante serbo, ha detto la propria opinione sulla trattativa che vedrebbe la Juventus pronta a cederlo per arrivare a Romelu Lukaku del Chelsea: "Se Vlahovic vuole restare, e lo ha dimostrato nell’esultanza dopo il gol nell’amichevole contro il Real Madrid, io insisterei su di lui e non prenderei Lukaku".

Juventus, Nela: "Se Allegri vuole giocare come in passato allora Lukaku va benissimo"

Dell'eventuale addio dalla Juventus di Dusan Vlahovic ha parlato nelle scorse ore anche l'ex calciatore Sebino Nela. "L'anno scorso è stata una stagione complicata, non solo Vlahovic si è intristito ma è stata una stagione difficile per molti.

La Juventus deve giocare meglio, ha difficoltà ma anche Vlahovic si dovrebbe impegnare di più anche sulla tecnica e mi piacerebbe rivedere quello di Firenze" cosi ha esordito Nela ai microfoni della trasmissione Calcio Totale. L'ex calciatore, restando in tema, ha poi commentato l'eventuale arrivo di Lukaku alla Juventus: "Se Allegri vuole giocare come l'anno scorso va benissimo Lukaku ma se vuoi giocare a calcio serve Vlahovic".

Infine Nela ha concluso il suo intervento parlando del rientrante Nicolò Rovella ed affermando come il centrocampista ex Monza non sia ancora in grado di giocare ai livelli richiesti per un giocatore della Juventus.

Juventus, Gentile: "Sono convinto che Vlahovic non abbia mostrato il suo vero potenziale"

Infine, anche l'ex calciatore della Juventus Claudio Gentile ha detto la propria opinione alla Gazzetta dello Sport su Dusan Vlahovic. "Sono convinto che Vlahovic abbia mostrato soltanto il 40 per cento del suo potenziale alla Juventus. Alla Fiorentina segnava gol incredibili e i bianconeri hanno speso molto per portarlo a Torino". Gentile, restando sul tema Vlahovic ha poi aggiunto: "Ora proteggerei l’investimento fatto nel gennaio 2022. Non dimentichiamoci che Dusan ha solo 23 anni, mentre Lukaku ne ha 30".