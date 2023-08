La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato in questo finale di mercato. In questo momento difficile aspettarsi grandi investimenti da parte della società bianconera se non a fronte di cessioni pesanti. Il settore che difficilmente subirà cambiamenti è quello difensivo, con Danilo, Bremer e Alex Sandro titolari, Gatti, Huijsen e Rugani riserve. Proprio il classe 1994 è arrivato a Torino all'età di 21 anni, nel 2015, ed attualmente, è ancora parte integrante della rosa bianconera, con l'unica esperienza professionale in prestito nel 2021-2022.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, si è parlato fino a qualche settimana fa di una sua possibile partenza a parametro zero a fine stagione ma le ultime notizie di mercato confermano la volontà della società bianconera di prolungargli il contratto di altre due stagioni magari spalmando l'ingaggio che attualmente guadagna, circa 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Il giocatore Rugani potrebbe prolungare il contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando il prolungamento di contratto di Daniele Rugani. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto a giugno 2024 ma potrebbe allungare la sua intesa contrattuale fino a giugno 2026 andando a guadagnare un ingaggio minore rispetto ai 3,5 milioni di euro a stagione attuali.

Rugani rimane molto apprezzato da Allegri ma anche dalla società bianconera in quanto ha sempre rispettato il suo ruolo da alternative nel settore difensivo garantendo sempre un buon rendimento. Sarebbe la riserva di Bremer e anche l'anno scorso ha dimostrato di poter rimanere in una società ambiziosa come quella bianconera.

A 29 anni può garantire ancora diverse stagioni importanti da difensore, per questo la Juventus starebbe valutando una sua riconferma invece che trovare un sostituto. Diversa è la situazione di un altro giocatore in scadenza di contratto a giugno 2024 come Alex Sandro, che guadagna 6 milioni di euro a stagione e che potrebbe lasciare a parametro la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzi per questa stagione e valuta l'acquisto di un giocatore per la fascia destra e quello di un centrocampista senza contare il fatto, che se si dovessero delineare partenze nel settore avanzato, potrebbe arrivare a Torino Romelu Lukaku in prestito. Per la fascia destra piace Emil Holm, che lo Spezia potrebbe lasciar partire per 12 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda invece il centrocampo piace Habib Diarra, francese dello Strasburgo che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro. Con le eventuali partenze in prestito di Miretti e Soulé e a titolo definitivo di McKennie potrebbe arrivare il giovane francese.