In una recente intervista concessa a La Nazione, Cesare Prandelli ha condiviso le sue opinioni riguardanti uno dei nomi più chiacchierati in questo Calciomercato estivo: Sofyan Amrabat, centrocampista classe 1996 della Fiorentina.

Attualmente il nazionale del Marocco è stato accostato dai rumor di mercato a diverse società inglesi, in particolar modo al Manchester United, ma anche alla Juventus, che sarebbe alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Inoltre nelle ultime ore le indiscrezioni di mercato parlano di un inserimento del Napoli per Amrabat.

Cesare Prandelli ha parlato del possibile approdo di Amrabat alla Juventus

"Non sarei sorpreso di vedere Amrabat in Inghilterra ma nemmeno alla Juventus", sono state queste le dichiarazioni di Cesare Prandelli in una recente intervista a La Nazione, nella quale ha elogiato il centrocampista della Fiorentina e nazionale marocchino, protagonista durante il Mondiale in Qatar.

Prandelli ha sottolineato l'importanza di gestire questa situazione in modo adeguato e veloce. Ritiene che la società toscana stia facendo il massimo per soddisfare le richieste del giocatore, evitando che la situazione diventi un problema per la squadra.

Pur riconoscendo che Amrabat non è un regista tradizionale, Prandelli lo descrive come un centrocampista che combina forza fisica e personalità, in grado di apportare equilibrio e ordine alla squadra.

Un elemento che quindi potrebbe essere utile anche ad una squadra come la Juventus, alla ricerca di un rinforzo a centrocampo.

La società gigliata valuta il giocatore marocchino almeno 30 milioni di euro, una somma che potrebbe essere investita dalla Juventus solo se dovesse arrivare una cessione importante. In tal senso le voci di radiomercato ipotizzano delle partenze come quelle di McKennie, Miretti e Soulé: questi ultimi due dovrebbero lasciare Torino in prestito.

Un altro dei giocatori graditi dalla società bianconera a centrocampo è Habib Diarra, protagonista di una scorsa stagione importante allo Strasburgo: il 19enne ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro.

Intanto però le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile trasferimento di Sofyan Amrabat al Napoli, considerando la scelta dello spagnolo Veiga, trattato per settimane dal Napoli, di accettare il trasferimento in Arabia Saudita. Il club azzurro potrebbe decidere di chiudere per il centrocampista della Fiorentina già nelle prossime ore.