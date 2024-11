Nelle scorse ore il giornalista Daniele Longo ha parlato a QSVS del mercato della Juventus, sottolineando come i soldi spesi per un calciatore discontinuo e poco concreto quale Nico Gonzalez sarebbero potuti essere investiti per un il giocatore gradito a Thiago Motta come Joshua Zirkzee. Secondo Longo inoltre il club bianconero avrebbe commesso un errore a non assicurarsi una terza punta alle spalle di Vlahovic e Milik.

Longo critico: 'Coi soldi spesi per un calciatore poco concreto come Gonzalez prendevano Zirzkee'

Il giornalista Daniele Longo è stato ospite nelle scorse ore presso gli studi della trasmissione televisiva QSVS e parlando del mercato della Juventus ha detto: "Giuntoli con i soldi spesi per Nico Gonzalez avrebbe potuto prendere Zirkzee del Bologna.

Inoltre fa specie è che sia il direttore sportivo dei bianconeri che il tecnico Thiago Motta hanno spiegato la scelta di non prendere un vice Vlahovic, sostenendo che in quella posizione avrebbe potuto giocare proprio l'argentino ex Fiorentina. Ma il Nico Gonzalez che abbiamo visto in viola è un giocatore molto efficace, in quanto capace di fare la doppia fase, ma molto poco concreto sotto porta. Non a caso nella parte finale della scorsa stagione il sudamericano è stato criticato perché nei momenti decisivi non la buttava dentro".

Il giornalista ha continuato: "Di tutta la campagna acquisti estiva della Juventus il dubbio era proprio Nico Gonzalez. Perché Conceicao ha prospettiva e Douglas Luiz è un centrocampista della nazionale brasiliana che ha permesso anche di mettere apposto i conti della società".

Longo ha proseguito sottolineando: "L'idea di cedere Kean, dopo gli infortuni, gli zero gol segnati lo scorso anno e le caratteristiche che non si sposavano con le richieste di Motta ci può anche stare. Secondo me l'errore clamoroso fatto dalla Juventus è quello di non aver comprato un terzo attaccante giovane. Hanno speso 150 milioni prendendo quattro esterni e neanche un centravanti".

Infine il giornalista ha evidenziato: "Quando si parlava del calciomercato del Milan dello scorso anno si criticava perché i nuovi arrivati influirono molto poco sul bottino dei gol segnati dai rossoneri. Se facciamo lo stesso giochino quest'anno con la Juventus penso dei nuovi arrivi si salvino solo Conceicao e Kalulu".

Juventus, i tifosi rispondono alle parole di Longo: 'Gli acquisti non incidono ma siamo a -4 dalla capolista'

Le parole dette da Longo hanno catturato l'attenzione di alcuni tifosi bianconeri: "Intanto anche se i nuovi acquisti della Juve ancora non incidono siamo gli unici imbattuti in campionato di A e siamo lì a - 4 da Napoli quindi le critiche sono inutili" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La Juventus storicamente è l'unica che può spendere e spandere ma guai a criticare gli acquisti".