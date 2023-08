In vista della nuova stagione, la Juventus si trova di fronte a un equilibrio delicato tra le esigenze del bilancio e la necessità di costruire una rosa di qualità: non partecipando alle competizioni europee, l'obiettivo principale sarà la vittoria campionato italiano.

Fra le esigenze tecniche principali ci sarebbe l'acquisto di un centrale difensivo, secondo le ultime notizie di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Jean-Clair Todibo, giocatore del Nizza, in passato anche al Barcellona.

La Juve starebbe valutando l'acquisto di Todibo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe sostituire Leonardo Bonucci con il francese Todibo. Il centrale difensivo italiano va in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2024 ed è attualmente fuori rosa su decisione della società: le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un suo possibile trasferimento all'Ajax, la pista di un club prestigioso sarebbe per lui importante, anche perché vorrebbe partecipare come capitano all'Europeo 2024 con la nazionale italiana.

Il sostituto a Torino di Bonucci potrebbe essere Todibo, centrale classe '99 che nelle ultime due stagioni al Nizza è cresciuto molto sul piano tattico e tecnico.

La sua valutazione di mercato è importante, si parla di circa 30 milioni di euro, ma la società bianconera potrebbe utilizzare delle contropartite tecniche gradite alla società francese. Uno su tutti sarebbe Luca Pellegrini, che ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.

Gli altri nomi che piacciono ai bianconeri per la difesa

La Juventus valuta anche altri giocatori per la difesa, soprattutto vorrebbe un centrale in grado di giocare sulla sinistra in una difesa a tre, considerando che Alex Sandro potrebbe lasciare la società bianconera.

Piacerebbe da tempo Mario Hermoso dell'Atletico Madrid, anche se non è da scartare una definitiva promozione in prima squadra del giovane Dean Huijsen dopo le ottime prestazioni nelle amichevoli estive della Juve contro il Milan e il Real Madrid.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe intanto lasciar partire Dusan Vlahovic in uno scambio di mercato che agevolerebbe l'approdo del giocatore del Chelsea Romelu Lukaku. La società inglese dovrebbe però aggiungere allo scambio di cartellini anche circa 40 milioni di euro, considerando la differente valutazione di mercato del cartellino dei due giocatori.

Per quanto riguarda il centrocampo invece il preferito rimane Franck Kessié del Barcellona, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto anche se molto dipenderà dalle cessioni. A tal riguardo potrebbe definirsi a breve la partenza di Denis Zakaria al West Ham per circa 20 milioni di euro.