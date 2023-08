Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan in una recente intervista a Sky Sport 24 ha parlato del possibile scambio di mercato fra il Chelsea e la Juventus riguardante gli attaccanti Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic: "La Juve è in una posizione tranquilla rispetto al Chelsea che deve liberarsi di Lukaku. Il belga è fortemente voluto da Allegri che farebbe carte false. Giuntoli vorrebbe il giocatore e 40 milioni".

Le parole di Padovan sul possibile arrivo di Lukaku alla Juventus

La società bianconera valuta Vlahovic 80 milioni di euro e Lukaku 40 milioni di euro, per questo vorrebbe anche l'aggiunta di 40 milioni di euro cash da parte del club londinese per dare il via libera all'operazione.

Secondo il giornalista sportivo Allegri desidera fortemente Lukaku nella sua squadra e farebbe carte false per assicurarselo: il belga piacerebbe non solo per la sua indiscussa abilità sul piano tecnico, ma anche per il suo potenziale impatto immediato sulla squadra.

Poi Padovan ha sottolineato che la Juventus è determinata a vincere subito, e Lukaku potrebbe essere utile per ritornare a vincere dopo due stagioni deludenti da parte della società bianconera. D'altra parte, ha evidenziato che Vlahovic ha bisogno di un contesto di gioco più strutturato per esprimersi appieno, un aspetto che potrebbe rendere Lukaku una scelta più logica per un approccio di gioco meno elaborato.

Il giornalista sportivo Padovan ha parlato anche dell'amministratore delegato della Exor John Elkann, sottolineando che le sue parole sembrano essere mutevoli e soggette a cambiamenti rapidi, riflettendo una certa incertezza all'interno della Juventus.

Indiscrezioni su un possibile aumento di capitale da parte della Exor

Intanto - riguardo alla società bianconera - arrivano indiscrezioni su un possibile aumento di capitale da parte della Exor, la holding che controlla la società bianconera.

Si parla di circa 80 milioni di euro a supporto del bilancio societario, un modo per sostentare i mancati introiti che sarebbe arrivati in caso di qualificazione alla Champions League. Al momento non ci sono comunque ancora conferme ufficiali riguardo a questa possibile ricapitalizzazione da parte della società bianconera.