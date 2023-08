La Juventus è al lavoro per definire le trattative di mercato per migliorare una rosa che ha bisogno soprattutto di un rinforzo di qualità a centrocampo. Si valutano rinforzi anche per il settore avanzato, soprattutto se si dovessero definire delle cessioni importanti. A tal riguardo, il giocatore che potrebbe lasciare Torino è Dusan Vlahovic: si valuta uno scambio che riguarderebbe Romelu Lukaku, giocatore apprezzato da Massimiliano Allegri. Il Chelsea e la Juventus starebbero lavorando a questo scambio di mercato con gli inglesi, che dovranno però aggiungere una somma in soldi, considerando la differente valutazione dei cartellini dei due giocatori.

La Juventus vorrebbe almeno 40 milioni di euro in aggiunta, ma attualmente il Chelsea offrirebbe 30 milioni di euro. Una distanza di 10 milioni di euro che potrebbe essere ridotta in questi giorni se la volontà degli inglesi sarà quella di definire tale scambio. Nel frattempo, si parla anche di altre società interessate a Vlahovic, soprattutto il Bayern Monaco dopo il mancato trasferimento di Harry Kane dal Tottenham alla società tedesca.

La Juventus richiederebbe 40 milioni di euro, mentre gli inglesi, al momento, offrirebbero circa 30 milioni di euro. Valutazioni che proseguono, con Vlahovic che continua ad essere seguito anche da altre società. La Juventus, intanto, avrebbe già raggiunto un'intesa contrattuale con Romelu Lukaku sulla base di un contratto di tre anni più uno a 8 milioni di euro a stagione.

Non è da scartare la possibilità che il giocatore belga arrivi lo stesso a Torino anche con la permanenza di Vlahovic; in tal caso, potrebbe partire un altro giocatore che potrebbe essere Arkadius Milik o Moise Kean. Il secondo, in questa preparazione estiva, sta dimostrando di essere molto utile alla squadra bianconera, ma con un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe lasciare Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad un rinforzo a centrocampo e se dovessero partire Fabio Miretti in prestito e uno fra Nicolussi Caviglia e Rovella potrebbe arrivare un rinforzo. Non sarà Kessié, che si trasferirà in Arabia Saudita, per cui si valutano altri nomi. Piace Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid: il nazionale argentino potrebbe approdare nella società bianconera se gli spagnoli dovessero accettare una modalità di trasferimento in prestito con diritto di riscatto.