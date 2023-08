La Juventus è al lavoro in queste settimane fra preparazione estiva e Calciomercato. Si valutano diverse cessioni per alleggerire la rosa ma anche per anche per migliorare il bilancio societario che non potrà contare sui ricavi da partecipazione alla Champions League. Per questo ci si aspettano anche cessioni importanti quale potrebbe essere quella di Dusan Vlahovic. Recentemente avvicinato al Chelsea nello scambio di mercato che porterebbe Lukaku a Torino (con l'aggiunta di soldi a favore della società bianconera) secondo la stampa spagnola ci sarebbe anche il Real Madrid sul giocatore della Juventus.

Vlahovic sarebbe considerato l'alternativa a Kylian Mbappé considerando che il francese ha un contratto fino a giugno 2024 con il Paris Saint Germain ma la società francese non vorrebbe lasciarlo partire in questo calciomercato estivo. La Juventus valuta Vlahovic almeno 80 milioni di euro, una somma importante giustificata anche dall'investimento effettuato dalla società bianconera per acquistarlo dalla Fiorentina a gennaio 2022.

Il giocatore Vlahovic potrebbe trasferirsi al Real Madrid

In questi giorni si parla anche dello scambio di mercato fra Vlahovic e Lukaku, con il Chelsea che però non vuole spendere 40 milioni di euro richiesti dalla Juventus come aggiunta alla trattativa di mercato. Il giocatore belga potrebbe approdare alla società bianconera anche senza partenza di Vlahovic. In tal caso a lasciare la società bianconera potrebbe essere uno fra Arkadius Milik e Moise Kean.

La Juventus dovrà rinforzare il centrocampo ed eventualmente anche la difesa nell'eventualità in cui dovessero definirsi alcune cessioni importanti.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per le cessioni. A tal riguardo Miretti sarebbe finito alla Salernitana, potrebbe partire anche uno fra Nicolussi Caviglia e Rovella.

Se si dovessero definire almeno due cessioni a centrocampo, potrebbe arrivare un rinforzo. Uno dei giocatori che piace è sicuramente Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece il settore difensivo, potrebbe arrivare un centrale difensivo nell'eventualità in cui oltre a Bonucci potrebbe lasciare la società bianconera Alex Sandro. Da valutare anche la fascia sinistra, un eventuale acquisto potrebbe definirsi con la cessione di Iling-Junior, che piace a diverse società inglesi.