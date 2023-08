Il futuro professionale di Dusan Vlahovic rimane incerto, con l'interrogativo se il talentuoso giocatore della Juventus rimarrà a Torino o farà un'altra esperienza in una nuova società. Negli ultimi giorni si parla di un possibile interesse del Real Madrid per Vlahovic, considerando le difficoltà nell'anticipare l'arrivo nella società spagnola di Kylian Mbappé. Sul giocatore bianconero ci sarebbe anche il Chelsea, si è parlato di uno scambio di mercato con Romelu Lukaku con soldi in aggiunta ma la società inglese non vuole spendere i 40 milioni di euro richiesti dalla società bianconera.

Vlahovic potrebbe trasferirsi al Real Madrid

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha come obiettivo primario l'acquisizione di Kylian Mbappé, attualmente in rapporti professionali non ideali con il Paris Saint-Germain. Tuttavia, la difficile situazione contrattuale tra la società francese e il calciatore potrebbe portare il Real Madrid a posticipare l'offerta al giocatore alla prossima stagione, quando Mbappé potrebbe arrivare a parametro zero a causa della scadenza del suo contratto.

Nel frattempo, il Real Madrid ha bisogno di una punta e Carlo Ancelotti, il tecnico di Reggiolo apprezzerebbe il giocatore della Juventus Dusan Vlahovic. Tuttavia, per accontentare la Juventus e realizzare il desiderio di Ancelotti, la società spagnola dovrebbe essere disposto a soddisfare le richieste finanziarie della società bianconera, che oscillano tra i 70 e gli 80 milioni di euro, con la possibilità di raggiungere anche i 100 milioni.

Su Vlahovic ci sarebbe anche il Bayern Monaco anche perché Harry Kane, giocatore seguito dalla società tedesca, sembra vicino alla permanenza al Tottenham.

Il mercato della Juve

La Juventus una volta definita la cessione di Dusan Vlahovic potrebbe acquistare Romelu Lukaku dal Chelsea anche se diverse indiscrezioni di mercato confermano come l'arrivo del giocatore belga potrebbe definirsi anche con la permanenza di Vlahovic.

In tal caso potrebbe partire uno fra Arkadius Milik e Moise Kean.

Per quanto riguarda il centrocampo con le probabili partenze di Zakaria (a titolo definitivo) e di Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia in prestito potrebbe arrivare un rinforzo importante. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sarebbe Rodrigo De Paul, giocatore dell'Atletico Madrid che lascerebbe la società spagnola in prestito con diritto di riscatto.