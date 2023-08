Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atalanta vorrebbe inserirsi nella trattativa fra l'Inter e il West Ham per Gianluca Scamacca, magari offrendo come contropartita tecnica il difensore turco Merih Demiral.

Intanto, secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Inter starebbe lavorando per cedere Robins Gosens in Germania al Wolfsburg.

Inter, l'Atalanta vorrebbe bruciare la concorrenza dei nerazzurri per Scamacca offrendo al West Ham Demiral

L'Inter starebbe trattando da alcuni giorni con il West Ham per arrivare a Gianluca Scamacca tanto è vero che il club nerazzurro avrebbe presentato una prima offerta agli inglesi da 25 milioni di euro più bonus.

Questa, non sarebbe stata considerata sufficiente dagli "Hammers" che avrebbero costretto l'ad Giuseppe Marotta a formulare una nuova proposta.

In questa seconda fase di contrattazione fra le due società si vorrebbe inserire l'Atalanta di Giampiero Gasperini, che dopo aver ceduto al Manchester United Rasmus Hojlund, ora sarebbe alla ricerca di un attaccante che possa ereditare la maglia del danese. Seguendo le ultime indiscrezioni la volontà dei dirigenti della "Dea" sarebbe quella di inserire nella trattativa per Gianluca Scamacca una contropartita tecnica e nello specifico Merih Demiral, centrale difensivo che apparirebbe in uscita da Bergamo a causa dei rapporti tesi che avrebbe con Gasperini.

Se l'Inter dovesse effettivamente essere anticipata dall'Atalanta, potrebbe puntare sui nomi già usciti nelle scorse settimane come quello di Folarin Balogun, che l'Arsenal valuterebbe circa 40 milioni di euro o di Mehdi Taremi, che il Porto non lascerebbe andare per meno di 30 milioni di euro.

Inter, Romano: 'Gosens rimane un'opzione per il Wolfsburg ed i nerazzurri hanno aperto alla sua cessione'

L'Inter starebbe studiando anche per modificare le fasce e di questo ha parlato il giornalista Fabrizio Romano sui propri canali social: "Gosens rimane un'opzione per il Wolfsburg, non è ancora tramontata, almeno fino a quando l'affare Rogerio non sarà ufficiale.

Il Wolfsburg ha un accordo per Rogerio con il Sassuolo, ma non ancora con il giocatore e non ci sono visite mediche programmate. Gosens è ancora una possibilità, con l'Inter che ha aperto alla cessione dell'esterno tedesco".

Se dunque l'Inter dovesse cedere il laterale tedesco avrebbe poi la liquidità necessaria per lanciare l'assalto a Carlos Augusto: il fluidificante mancino attualmente in forza al Monza verrebbe valutato circa 15 milioni di euro e avrebbe attratto non solo l'attenzione dell'Inter, ma anche la Juventus e il Sassuolo.