In queste ore, la trattativa fra la Juventus e il Chelsea per un possibile scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku sarebbe entrata nel vivo. Il club inglese vorrebbe cedere il belga il prima possibile e per lui l’unica richiesta concreta sarebbe quella del club bianconero.

Il belga sembra essere il prescelto da Massimiliano Allegri per rinforzare l’attacco come ha spiegato il giornalista di Repubblica Emanuele Gamba che ha parlato a TvPlay: “Allegri ha detto a Giuntoli che se gli prende Lukaku si può vincere lo Scudetto, l’obiettivo è quello”.

Lukaku sarebbe una richiesta di Allegri

La Juventus, in questa fase di mercato, sembra essere un po’ bloccata poiché prima dì comprare nuovi giocatori deve cedere gli esuberi: questa è la linea guida dettata da Cristiano Giuntoli.

Il direttore sportivo della Juventus, comunque, sarebbe al lavoro per accontentare Massimiliano Allegri. In particolare in attacco, il tecnico livornese vorrebbe Romelu Lukaku, come ha spiegato Emanuele Gamba: “Giuntoli deve prendere Lukaku, poi Allegri penserà al resto”.

La strada per arrivare a Big Rom sarebbe quella di cedere Dusan Vlahovic al Chelsea. Per questo motivo, la Juventus avrebbe già avviato i contatti con i blues. Ma la trattativa non si è ancora sbloccata, come ha rivelato lo stesso Gamba: “Siamo però solo all’inizio, credo dipenderà da una questione tecnica, Pochettino inizialmente aveva detto no a Vlahovic”.

Inoltre, resta da capire qual è la volontà del bomber serbo, che secondo quanto trapela sui social per adesso sembra concentrato sulla nuova stagione con la Juventus.

La Juventus avrebbe un accordo con Lukaku

In attesa di sapere se il Chelsea deciderà di portare avanti la trattativa con la Juventus, Romelu Lukaku è in attesa.

Il giocatore ex Inter avrebbe già un accordo con i bianconeri per un triennale con opzione per un quarto anno.

Big Rom, nelle scorse settimane, ha "chiuso la porta" al club nerazzurro che avrebbe voluto riportarlo a Milano e la volontà del belga sarebbe quella di approdare alla Juventus.

Il nodo della trattativa fra le sue società è quello del conguaglio economico che andrebbe alla Juventus.

Infatti, Vlahovic avrebbe un valore superiore rispetto a quello del belga per questo motivo, i bianconeri vorrebbero in cambio il cartellino del belga più 50 milioni. Dunque servirà uno sforzo in tal senso da parte del Chelsea se si vorrà trovare un accordo.