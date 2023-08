Secondo le ultime news di mercato la Juventus sarebbe alla ricerca di un difensore centrale ecco che il nome nuovo messo nel mirino da Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Harry Maguire, stopper britannico che il Manchester United valuterebbe circa 20 milioni di euro. Inoltre, secondo il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, la Juventus starebbe frenando appositamente sul possibile scambio con il Chelsea tra Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic per 'forzare' i Blues ad incrementare il conguaglio economico che il club bianconero dovrebbe ricevere per completare l'operazione.

Juventus, Maguire sarebbe la nuova idea del ds Giuntoli per rafforzare la difesa

La Juventus ha recentemente posto fuori dalla prima squadra Leonardo Bonucci e indiscrezioni dalla Spagna vorrebbero il ds dei bianconeri Cristiano Giuntoli aver individuato come possibile erede Harry Maguire. Il centrale difensivo inglese, attualmente in forza al Manchester United, non rientrerebbe nei piani tattici del manager olandese Ten Hag, che dopo la scorsa annata sarebbe rimasto deluso dal rendimento del classe '93. Maguire, che nel 2019 costò al Manchester United la cifra record di 87 milioni di euro, ora avrebbe una valutazione da circa 20 milioni di euro, una cifra che la Juventus potrebbe pensare di spendere per un difensore che tutt'oggi fa parte del giro della nazionale inglese.

In ogni caso, oltre Maguire la Juve valuterebbe anche altri profili per rinforzare la propria difesa come ad esempio quello di Konstantinos Mavropanos: il roccioso difensore greco dello Stoccarda avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro ma oltre al Napoli su di lui starebbero piombando anche il Real Madrid e l'Atletico Madrid.

Juventus, Marchetti: "Giuntoli sarebbe dovuto partite per Londra per l'affare Lukaku e Vlahovic ma ha cancellato il volo"

Oltre al difensore centrale la Juventus starebbe cercando un attaccante: in queste ore il ds Cristiano Giuntoli avrebbe dovuto intraprendere un viaggio a Londra per trattare con il Chelsea l'eventuale scambio che vedrebbe coinvolti Lukaku e Vlahovic ma secondo il giornalista Luca Marchetti, la trasferta del dirigente bianconero sarebbe saltata proprio all'ultimo momento: "Ci risultava un viaggio a Londra di Giuntoli ma l'apertura del Chelsea per lo scambio Vlahovic-Lukaku ha consigliato la Juve a non partire perché il ragionamento che fa la Juve è questo: Vlahovic potrebbe essere la chiave per risolvere un problema che è Lukaku in casa Chelsea. Se la Juventus va a Londra per parlare di questo potenziale scambio si mette in una condizione di minor forza".