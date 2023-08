Inter e Juventus sono alla ricerca di un nuovo attaccante. I nerazzurri avrebbero accelerato le operazioni per arrivare a Gianluca Scamacca [VIDEO] del West Ham, mentre i bianconeri starebbero portando avanti una trattativa con il Chelsea per uno scambio che coinvolgerebbe Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic.

Juve e Lukaku sempre più vicini: la situazione

Per quanto riguarda il club torinese, sarebbero concreti i colloqui con il Chelsea per lo scambio fra Vlahovic e Lukaku. Mancherebbe però l'accordo riguardo al conguaglio economico da riconoscere alla Juventus, in quanto l’ex Fiorentina avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro e il belga sarebbe stimato invece circa 30 milioni di euro.

L’affare avrebbe già il consenso di Massimiliano Allegri, che gradirebbe l'attaccante belga.

I due club stanno dunque lavorando allo scambio, nonostante nei giorni scorsi l’attaccante belga avesse allontanato le voci su un possibile trasferimento alla Juve rispondendo alle domande di un tifoso. Le prossime ore potrebbero essere decisive per l'avanzamento della trattativa in una direzione o nell'altra.

L’Inter potrebbe non fermarsi a Scamacca

Secondo le ultime indiscrezioni Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero formalizzato un’offerta da circa 22 milioni di euro al West Ham per l’ex Sassuolo Gianluca Scamacca, che da tempo piacerebbe anche alla Roma di Josè Mourinho. Il calciatore andrebbe a coprire la casella lasciata vacante da Edin Dzeko, che si è trasferito in Turchia.

Inoltre in attacco, dovesse partire anche Joaquin Correa, si potrebbe perfezionare l’arrivo di un altro profilo. Interesserebbe da molto tempo Folarin Balogun che sarebbe valutato dall’Arsenal circa 35 milioni di euro e gradirebbe una squadra in cui giocare con continuità. Fra gli altri nomi che circolano per l'attacco nerazzurro ci sono quelli di Alvaro Morata dell'Atletico Madrid e di Jonathan David del Lille.

Il mercato in entrata dei milanesi potrebbe decollare ulteriormente se dovesse Robin Gosens. Sul tedesco ci sarebbe da tempo il Wolfsburg e il suo sostituto come laterale sinistro potrebbe essere Carlos Augusto del Monza, il quale avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e interesserebbe anche alla Juventus. In caso di arrivo a Milan il brasiliano si alternerebbe con Federico Dimarco, ormai titolare della formazione di Inzaghi sulla fascia mancina.