La dirigenza dell'Inter dovrà valutare attentamente la situazione relativa a Denzel Dumfries, che secondo le ultime notizie di calciomercato piacerebbe molto sia al Real Madrid sia al Chelsea, che starebbero cercando un'alternativa per le loro fasce destre ed avrebbero individuato nell'olandese il rinforzo adatto per la nuova stagione.

Real Madrid e Chelsea su Denzel Dumfries: possibile offerta nelle prossime settimane

Il laterale destro dell'Inter da diverso tempo piacerebbe in tutta Europa con diversi top club che lo avrebbero attenzionato ma senza presentare ancora alcuna offerta ufficiale ai nerazzurri, che nel caso dovesse concretizzarsi qualche proposta potrebbero valutare l'addio del giocatore, avendo anche coperto il ruolo per la stagione in corso con l'acquisizione di Juan Cuadrado dalla Juventus.

Dumfries sarebbe finito nel mirino del Chelsea, che sarebbe disposto a rinunciare all'infortunato James per provare ad acquisire il giocatore nerazzurro, che sarebbe a suo agio nello scacchiere di Pochettino; proprio James potrebbe andare al Real Madrid, che starebbe cercando un rinforzo sulla fascia.

Ma tra i nomi papabili per i blancos sarebbe finito anche lo stesso Dumfries, che piacerebbe molto in Spagna, con il tecnico Ancelotti che avrebbe espresso gradimento per il laterale olandese.

Nelle prossime settimane di calciomercato potrebbero dunque arrivare sul tavolo dei nerazzurri delle offerte per il calciatore, che però sembrerebbe indispensabile nella formazione di Simone Inzaghi, che anche nella gara esterna contro il Cagliari lo schiererà presumibilmente come titolare sulla destra.

La situazione dell'Inter a centrocampo

Le chiavi del centrocampo nerazzurro in questa stagione saranno affidate ad Hakan Calhanoglu, divenuto registra arretrato davanti alla difesa dopo la partenza di Marcelo Brozovic, che ha lasciato i nerazzurri per trasferirsi in Arabia Saudita con uno stipendio di circa 27 milioni di euro a stagione.

Il centrocampista croato è passato nella Saudi Pro League con un incasso per i nerazzurri di circa 18 milioni di euro.

Davanti al centrocampista turco dovrebbero ruotare i quattro incursori mediani, Barella, Mkhitaryan, Frattesi e Sensi, con questi ultimi due pronti a subentrare ai primi: in questa fase Simone Inzaghi preferire l'armeno al nuovo acquisto proveniente dal Sassuolo, ma non è escluso un cambio di gerarchie nelle prossime settimane.