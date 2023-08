Inter, Milan e Roma accelerano le trattative per rinforzare le rose in queste ultime ore di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero sempre intenzione di portare alla Pinetina Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Il club bavarese deve prima tesserare un sostituto e avrebbe pensato di virare su Pierre Kalulu del Milan, che a sua volta dovrebbe cedere Alexis Saelemaekers al Bologna. I giallorossi allenati da Josè Mourinho sarebbero molto vicini al colpo targato Romelu Lukaku. I dirigenti meneghini, inoltre, sarebbero interessati alle prestazioni di Klostermann del Lipsia per la prossima estate.

Individuato il rinforzo per la corsia di destra di Simone Inzaghi

L'Inter avrebbe individuato l'erede di Juan Cuadrado. Per il 2024 avrebbe intenzione di ingaggiare Lukas Klostermann. Il calciatore del Lipsia ha il contratto in scadenza e sarebbe l'ultima idea di Giuseppe Marotta che avrebbe voglia di ingaggiarlo se, nella prossima stagione, non dovesse essere rinnovato il contratto del colombiano. Klostermann sarebbe un profilo molto congeniale perché potrebbe agire da difensore centrale ma anche come esterno a tutta fascia. Nella lista dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe poi il nome di Alvaro Odriozola che non sta trovando molto spazio nel Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Milan: il Bayern vorrebbe Kalulu

L'Inter aspetta di sbloccare la trattativa per Pavard. Il tecnico del Bayern Monaco, Tuchel, ha confermato che senza sostituto, difficilmente il francese si muoverà dal club. Pertanto, la dirigenza avrebbe messo gli occhi su Pierre Kalulu del Milan. Il centrale non sta giocando perché superato nelle gerarchie da Thiaw.

I rossoneri lo valuterebbero circa 30 milioni di euro ma, al momento, il ragazzo non sarebbe in vendita perché resta un profilo utile all'allenatore che può schierarlo da difensore centrale ma anche come terzino destro. Nel frattempo, Saelemaekers avrebbe raggiunto l'accordo con il Bologna per il trasferimento. Manca la fumata bianca tra le due società anche se il belga ha deciso di cambiare aria perché chiuso nelle gerarchie da Christian Pulisic e Leao.

Lukaku vicino all'approdo a Trigoria

La Roma avrebbe raggiunto l'accordo con il Chelsea per portare Romelu Lukaku a Trigoria. Sarebbe stato positivo l'incontro tra le due società. L'incontro è stato voluto fortemente da Friedkin che avrebbe accettato di versare circa 7,5 milioni di euro per lo stipendio del giocatore e 5 milioni di euro più bonus, per il prestito, alla squadra londinese. Josè Mourinho lo aspetta e lo vorrebbe in rosa già per la gara contro il Milan.