La dirigenza del Tottenham starebbe considerando una possibile offerta di circa 100 milioni di euro per arrivare al cartellino di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter. L'argentino sarebbe in prima linea per sostituire il bomber Harry Kane che è stato ceduto al Bayern Monaco per circa 110 milioni di euro nelle scorse giornate di calciomercato.

L'idea del Tottenham per l'attacco: Lautaro Martinez dall'Inter

La recente cessione di Harry Kane al Bayern Monaco potrebbe scatenare quello che in molti definiscono come il walzer degli attaccanti; infatti il Tottenham sarebbe alla ricerca di un nuovo bomber e questo potrebbe aprire un domino di attaccanti in tutta Europa.

I due principali indiziati per sostituire il bomber inglese sarebbero Dusan Vlahovic dalla Juventus e Lautaro Martinez, che sarebbe in prima posizione tra le preferenze della società inglese che starebbe considerando un investimento di circa 100 milioni di euro per convincere i nerazzurri a lasciare partire l'attaccante argentino, capitano dell'Inter.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio considererebbero l'attaccante tra gli incedibili, almeno in questa finestra di mercato, ma di fronte all'eventuale concretizzarsi di un'offerta importante la società potrebbe anche prenderla in considerazione.

La situazione dell'attacco dei nerazzurri

In queste settimane di calciomercato i nerazzurri hanno rinforzato l'attacco con l'inserimento di Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, e a breve con l'innesto di Marko Arnautovic [VIDEO], che arriverà dal Bologna a titolo definitivo nei prossimi giorni, con uno stipendio di circa 3,7 milioni di euro all'anno, resta da capire se si tratterà di un biennale o di un contratto annuale con opzione per il secondo.

In uscita sembrerebbe poterci essere Joacquin Correa, che avrebbe molti estimatori soprattutto all'estero, in particolare in Liga, con il Siviglia che starebbe ragionando su una proposta di un prestito con diritto di riscatto allo scattare di determinate condizioni come la qualificazione europea della squadra spagnola. I nerazzurri però preferirebbero una cessione a titolo definitivo e sul giocatore potrebbero piombare anche alcuni club dell'Arabia Saudita, anche se la destinazione non sarebbe gradita al calciatore, che preferirebbe rimanere in organico e provare a rilanciare la sua posizione nella rosa nerazzurra e nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi.