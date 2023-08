L'Inter è a un passo dal chiudere positivamente la trattativa che porta a Marko Arnautovic, attaccante austriaco del Bologna, che peraltro ha già militato in nerazzurro da giovanissimo nella stagione del 2009/10, quella del triplete.

La Juventus, invece, dopo aver visto saltare definitivamente la pista che porta a Lukaku, è in cerca di un rinforzo offensivo: il favorito in queste ore sembra essere Domenico Berardi, capitano del Sassuolo.

Arnautovic pronto a tornare in nerazzurro

Dopo esattamente 13 anni Marko Arnautovic è pronto a vestire nuovamente la maglia dell'Inter.

L'austriaco milita nel Bologna dal 2021 e in due stagioni ha collezionato coi felsinei 54 presenze in campionato, mettendo a segno 24 reti totali. Marotta e Ausilio hanno trovato l'accordo con la dirigenza del Bologna sulla base di un trasferimento per 8 milioni di euro più 2 di bonus: il giocatore è atteso a Milano nelle prossime ore per le visite mediche e la firma del contratto.

Intanto in casa nerazzurro resta da risolvere la questione legata al possibile ingaggio di Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese.

Ipotesi Berardi in bianconero

Con la prima giornata di Serie A di domenica con l'Udinese alle porte e la trattativa con Romelu Lukaku praticamente saltata, la Juventus vorrebbe provare a fare l'ultimo tentativo per portare a Torino Domenico Berardi, in passato già in comproprietà dei bianconeri, ma che non ha mai militato nella squadra torinese.

Il ventinovenne capitano del Sassuolo avrebbe già un accordo di massima con il club torinese sulla base di un contratto quadriennale con le cifre ancora da definire e l'esclusione dei convocati per la partita di Coppa Italia non sembrerebbe una semplice coincidenza. Manca però l'accordo fra la Juve la dirigenza del club neroverde, la cui richiesta si aggirerebbe attorno a una ventina di milioni circa per il giocatore che ha un contratto fino al 2027.

La Juventus per attutire tale richiesta vorrebbe inserire nell'affare delle contropartite tecniche. Circolano in tal senso i nomi del centrocampista Matias Soulè e dell'esterno Samuel Iling-Junior. Il Sassuolo preferirebbe l'inglese all'argentino, la cui valutazione di 10 milioni fatta dalla Juve però non convince la dirigenza degli emiliani. Resta inoltre ancora da definire la metodica dell'eventuale cessione di Berardi, fra un prestito con obbligo o con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle evoluzioni.