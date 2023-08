L'Inter vuole completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi con un nuovo attaccante. Oltre ai nomi di Arnautovic e Taremi, di recente sarebbe spuntato anche quello di Choupo-Moting che potrebbe lasciare il Bayern Monaco.

Inter, spunta Choupo-Moting per l'attacco

Dopo gli addii di Lukaku e Dzeko, l'Inter è alla ricerca di un bomber che vada ad affiancare Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Joaquin Correa. Sfumato Scamacca, e vista la resistenza del Bologna per Marko Arnautovic, la società interista starebbe valutando anche altri profili.

Tra i nomi seguiti dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Eric Choupo-Moting, attaccante tedesco naturalizzato camerunese che in questi anni si è messo in luce in Europa con le maglie di Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Con l'arrivo di Harry Kane al Bayern Monaco, lo spazio in rosa per Choupo-Moting rischia di ridursi ulteriormente e, per questo motivo, il club bavarese potrebbe anche aprire ad una cessione. L'Inter starebbe monitorando la situazione, con una trattativa che potrebbe essere impostata sulla base di una decina di milioni di euro.

Oltre a Choupo-Moting, il club nerazzurro starebbe continuando a seguire Taremi, valutato dal Porto intorno ai 30 milioni di euro. Sull'attaccante iraniano potrebbe esserci la concorrenza del Tottenham, chiamato a sostituire Harry Kane. Invece più defilato per l'Inter sarebbe Duvan Zapata dell'Atalanta, per il quale sarebbe in vantaggio la Roma.

Inter, addio a Gosens, al suo posto Carlos Augusto

In attesa di scoprire chi sarà il nuovo attaccante dell'Inter, la compagine nerazzurra sta per operare un cambio importante sulla fascia sinistra del 3-5-2 di Simone Inzaghi.

Il club milanese sarebbe sul punto di salutare Robin Gosens, ormai vicino al trasferimento in Bundesliga, all'Union Berlino.

La trattativa si sarebbe conclusa sulla base di 15 milioni di euro.

Al posto di Gosens l'Inter avrebbe bloccato Carlos Augusto del Monza, raggiungendo in breve tempo l'intesa con la società brianzola, bruciando così la concorrenza della Juventus.

L'operazione Carlos Augusto sarebbe andata in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 13 milioni di euro più bonus. L'esterno brasiliano andrebbe così a diventare la nuova alternativa sulla corsia di sinistra dell'Inter a Federico Dimarco.