La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando su un possibile rinforzo per la difesa da affidare al tecnico Simone Inzaghi. A tal proposito, in queste ultime ore sarebbe emerso il nome di Nehuen Perez dell'Udinese.

Il difensore argentino potrebbe essere proposto all'Inter dai suoi agenti o dall'Udinese stessa. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

L'idea dell'Inter per la difesa: Nehuen Perez dall'Udinese

Perez potrebbe rappresentare il giocatore che mancherebbe ai nerazzurri per completare il reparto difensivo rimasto orfano di Skriniar, trasferitosi al Paris Saint-Germain a parametro zero.

Il costo del cartellino sarebbe pari a circa 20 milioni di euro.

I nerazzurri starebbero valutando la situazione, considerando la giovane età del giocatore, 23 anni. Qualora non dovesse riuscire ad arrivare ad altri obiettivi (soprattutto Toloi, particolarmente gradito a Simone Inzaghi), l'Inter potrebbe decidere di contattare l'Udinese per provare ad intavolare una trattativa per Perez. L'operazione potrebbe essere favorita dai buoni rapporti in essere fra le due società.

La situazione della difesa dell'Inter

Per quanto concerne la difesa, l'Inter ha acquistato nelle scorse settimane Yann Aurel Bisseck, arrivato per circa 7 milioni di euro dall'Aarhus. Inoltre, il club milanese ha rinnovato il contratto di Alessandro Bastoni e ha riscattato il cartellino di Francesco Acerbi, acquistato a titolo definitivo dalla Lazio per 4 milioni di euro.

La dirigenza nerazzurra ha poi venduto al Manchester United André Onana per una cifra totale di oltre 55 milioni di euro; i nerazzurri come nuovo portiere hanno scelto Yann Sommer del Bayern Monaco, accordandosi coi bavaresi per 6 milioni di euro da pagare in due rate.

Come secondo portiere, Marotta e Ausilio hanno scelto Emil Audero, arrivato dalla Sampdoria come sostituto di Samir Handanovic, svincolatosi a parametro zero.

Il 39enne sloveno sarebbe in contatto con la Lazio che sarebbe alla ricerca di un secondo portiere affidabile. Anche il Real Madrid starebbe pensando ad Handanovic come sostituto dell'infortunato Courtois.

In uscita, la difesa interista ha dovuto registrare l'addio di Milan Skriniar che ha lasciato Milano dopo la scadenza del suo contratto nel giugno del 2023. Lo slovacco si è accordato con il Paris Saint-Germain, andando a parametro zero alla squadra parigina.