L'Inter si prepara a cambiare a sinistra. I nerazzurri avrebbero raggiunto l'accordo con l'Union Berlino per la cessione di Robin Gosens. L'esterno mancino ex Atalanta dovrebbe trasferirsi nella squadra allenata da Fischer per 15 milioni di euro. Una volta perfezionata la partenza del 29enne tedesco, l'Inter dovrebbe poi stringere i tempi per Carlos Augusto, per il quale ci sarebbe già un'intesa di massima con il Monza.

Gosens, dunque, dopo una stagione e mezza (era arrivato nel gennaio del 2022 dall'Atalanta) si prepara a salutare l'Inter. L'esterno sinistro a Milano non è riuscito a ripetere le ottime prestazioni fornite con l'Atalanta e, non a caso, nel 2022-2023 (nonostante l'addio di Perisic) è stato superato da Federico Dimarco nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi per la corsia mancina del suo 3-5-2.

Da qualche settimana si parlava di un probabile futuro in Bundesliga per Gosens. Dopo gli approcci falliti del Bayer Leverkusen e del Wolfsburg, alla fine l'avrebbe spuntata l'Union Berlino per una cifra pari a 15 milioni di euro.

Inter: obiettivo Carlos Augusto per il dopo-Gosens

L'Union Berlino sembra dunque essere riuscita a mettere le mani su Gosens. Questi pare avesse già dato in passato il suo consenso ad un eventuale trasferimento in Bundesliga, e qualche settimana fa sembrava vicino al Wolfsburg. L'accordo tra l'Inter e la squadra sassone, però, non sarebbe giunto perché i nerazzurri non avrebbero gradito la formula del prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni di euro.

Invece l'Union Berlino avrebbe sbaragliato la concorrenza mettendo sul piatto 15 milioni per l'acquisto a titolo definitivo di Gosens.

A questo punto, in attesa di ufficializzare la cessione dell'ex Atalanta, l'Inter si starebbe già muovendo per portare alla Pinetina l'erede del tedesco: Carlos Augusto.

Pare che l'Inter abbia già contattato il Monza, aprendo una trattativa che già sarebbe a buon punto. La società milanese, infatti, dovrebbe prelevare Carlos Augusto dai brianzoli in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni di euro.

L'esterno mancino brasiliano è da tempo nel mirino dei nerazzurri che non hanno mai potuto tentare l'affondo perché prima avrebbero dovuto mettere a segno una cessione. Ed ora, con l'imminente partenza di Gosens (a meno di sorprese dell'ultima ora), sarebbe giunto il momento di accelerare per Carlos Augusto.

Sul terzino sudamericano del Monza ci sarebbe anche la Juventus che, dunque, rischia di essere bruciata sul tempo dallo scatto dell'Inter, forte dei 15 milioni che andrebbe ad incassare dall'uscita di Gosens in direzione Union Berlino.