Szczesny potrebbe lasciare la Juventus in questa finestra di Calciomercato. Il portiere bianconero è infatti nel mirino del Bayern Monaco come possibile sostituto di Sommer. La Vecchia Signora non ritiene l'estremo difensore polacco uno degli incedibili e di fronte ad un'offerta attorno ai 10/15 milioni di euro prenderebbe in considerazione una possibile cessione. Per questo, si valutano gli eventuali sostituti.

Juve, idee Donnarumma e Carnesecchi per il dopo Szczesny

Tra i profili seguiti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche quello di Gianluigi Donnarumma, già accostato ai bianconeri prima del suo passaggio al Paris Saint Germain.

Nonostante buone stagioni in quel di Parigi, l'estremo difensore della Nazionale italiana potrebbe lasciare il club francese. Infatti, il neo tecnico Luis Enrique non lo ritiene tra gli incedibili e starebbe puntando Bounou come nuovo portiere del Paris. Con l'eventuale arrivo dell'estremo difensore del Siviglia, Donnarumma potrebbe davvero essere ceduto con la Juventus pronta ad intavolare una trattativa per il numero uno italiano.

Donnarumma non è il solo profilo seguito dalla Vecchia Signora in caso di addio da parte di Szczesny. Infatti, la Juve tiene sempre d'occhio la pista che porta a Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta ed autore di un'ottima stagione con la maglia della Cremonese.

La Dea vorrebbe lanciare da titolare il portiere dell'Under 21 italiana e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 25 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione l'addio del talentuoso estremo difensore.

Juve, pressing su Lukaku: possibile scambio con Vlahovic

Oltre alla questione portiere, la Juventus continua a lavorare sul fronte mercato per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Max Allegri.

L'obiettivo numero uno resta Romelu Lukaku, con il club bianconero che starebbe tentando di trovare una quadra con il Chelsea.

Stando agli ultimi rumors di mercato, i Blues avrebbero aperto ad uno scambio tra l'attaccante belga e Dusan Vlahovic, seguito da diversi club europei. La trattativa potrebbe così sbloccarsi sulla base di una parte cash in favore dei bianconeri più l'inserimento del cartellino di Lukaku per arrivare proprio all'ex Fiorentina.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive, visto l'inizio della Premier League con il Chelsea che vorrebbe completare la rosa prima dell'inizio del campionato.

In caso di mancato accordo tra le parti, la Vecchia Signora potrebbe virare su altri obiettivi come Jonathan David del Lille, accostato anche al Napoli per un possibile dopo Osimhen. L'attaccante canadese viene valutato attorno ai 40 milioni di euro.