In queste ore, la trattativa tra la Juventus e il Chelsea per Romelu Lukaku sarebbe arrivata a una svolta. Infatti, i blues avrebbero aperto alla possibilità di inserire Dusan Vlahovic nell’affare. Il club londinese vorrebbe chiudere quanto prima la questione Lukaku, che non rientrerebbe nei piani di Pochettino.

La Juve, dal canto suo, vorrebbe Big Rom, ma la condizione per arrivare al belga sarebbe stata sempre la stessa, ovvero cedere un attaccante. Per questo motivo, i due club avrebbero deciso di provare uno scambio tra Vlahovic e Lukaku. Secondo quanto trapela in queste ore la Juve per dare il via libera all’operazione vorrebbe un conguaglio economico di 50 milioni.

Attesi nuovi contatti

Qualche settimana fa, la Juventus si sarebbe fatta avanti con il Chelsea per avere Romelu Lukaku e avrebbe fissato una deadline per arrivare al belga, vincolando la loro proposta fino al 4 agosto.

In particolare la Juve, per prendere Big Rom, dovrebbe vendere Vlahovic, ma almeno per il momento non sarebbero arrivate offerte irrinunciabili per il serbo. Per questo motivo, a pochi giorni dalla scadenza fissata dai bianconeri, Giuntoli avrebbe deciso di proporre proprio uno scambio al Chelsea tra Vlahovic e Lukaku.

Il nodo più grande sarebbe legato al conguaglio economico che vorrebbe la Juventus. Infatti, il serbo è più giovane e il suo valore è più alto rispetto al belga. La società torinese vorrebbe 50 milioni, mentre nelle scorse ore sui media era circolata invece l'ipotesi di una disponibilità degli inglesi a spendere fino a 30 milioni.

Inoltre, i bianconeri non avrebbero una necessità impellente di cedere Vlahovic, mentre Lukaku per il Chelsea sarebbe un esubero e dunque per i blues, la necessità sarebbe quella di chiudere la questione quanto prima.

Lukaku sarebbe stato richiesto da Allegri

Cristiano Giuntoli, in queste ore, sarebbe al lavoro per accontentare Massimiliano Allegri che vorrebbe rinforzare il suo attacco con Romelu Lukaku.

Infatti, nella scorsa stagione, Dusan Vlahovic ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative ed è stato fermo a causa dei tanti tanti problemi legati alla pubalgia.

Adesso, la Juventus vorrebbe un giocatore offensivo più adatto allo sviluppo del gioco di Allegri, come appunto Romelu Lukaku, il quale è particolarmente abile nella protezione della palla e sa far salire la squadra, caratteristiche che particolarmente gradite dal tecnico livornese.