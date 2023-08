Nicolò Zaniolo resta uno degli obiettivi di mercato della Juventus [VIDEO]. Dopo l'addio alla Roma, il talentuoso trequartista italiano si è rilanciato con la maglia del Galatasaray offrendo ottime prestazioni. Le sue prove non sono passate inosservate con la Vecchia Signora che potrebbe effettuare un tentativo per riportarlo in Italia.

Juve: idea Zaniolo per l'attacco, sullo sfondo resta anche Berardi

Già prima del suo addio alla Roma, il club bianconero aveva provato ad imbastire una trattativa per portare Zaniolo in quel di Torino ma senza riuscirci.

L'operazione potrebbe andare in porto in questa sessione di Calciomercato con il Galatasaray che chiede una cifra complessiva attorno ai 30 milioni di euro per trattare un'eventuale cessione da parte del classe 99. Il club che detiene il cartellino di Zaniolo, vorrebbe inserire Manuel Locatelli come parziale contropattita tecnica. Un'opzione che al momento la Juventus non prende in considerazione viste le difficoltà nell'arrivare a Kessie e le cessioni di altri centrocampisti come Mckennie e Zakaria.

Zaniolo.non è il solo profilo seguito dai bianconeri per rinforzare l'attacco. Infatti, resta in auge anche la candidatura di Domenico Berardi che potrebbe decidere di cimentarsi con il calcio europeo dopo tanti anni vissuti con la maglia del Sassuolo.

Il numero dieci è però la bandiera del club neroverde che dopo Frattesi non ha intenzione di cedere un altro gioiello della rosa. Solo di fronte ad un'offerta attorno ai 35-40 milioni di euro, potrebbe decidere di imbastire una trattativa per un'eventuale cessione.

Con l'arrivo di un nuovo fantasista nel reparto offensivo, potrebbe partire Federico Chiesa, valutato 60 milioni di euro e richiesto da molte squadre di Premier League.

Juve, idee Odrizola per la fascia destra

Altro obiettivo della Juventus è quello di rinforzare le corsie esterne e di trovare un calciatore che possa essere una valida alternativa a Weah che in questo pre-campionato ha dimostrato le sue qualità tecniche e fisiche.

Il club bianconero starebbe valutando diversi profili tra cui Odrizola, esterno spagnolo in forza al Real Madrid con un'esperienza in Serie A con la maglia della Fiorentina.

Il terzino spagnolo è ormai fuori dalla gerarchie di Carlo Ancelotti e vorrebbe giocare con maggiore continuità. La Vecchia Signora starebbe valutando l'opportunità di imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre il Real vorrebbe monetizzare tramite la cessione dell'esterno.

Con l'eventuale arrivo di un nuovo esterno destro, la Juve potrebbe prendere in considerazione la cessione di Andrea Cambiaso che piace a diversi club italiani, tra cui il Milan. Il talentuoso esterno dell'Under 21 italiana viene valutato intorno ai 25 milioni di euro.