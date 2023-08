Secondo le ultime di mercato l'Inter starebbe cercando un difensore centrale e avrebbe messo in cima alla lista due nomi, quello di Demiral dell'Atalanta e quello di Tomiyasu dell'Arsenal. Per quanto concerne la Juventus invece, il club bianconero vorrebbe acquisire un centrocampista e alla Continassa potrebbe tornare di moda il nome di Thomas Partey dell'Arsenal.

Inter, per la difesa Marotta starebbe pensando ad uno fra Demiral o Tomiyasu

L'Inter starebbe sondando il mercato per trovare un difensore che possa raccogliere la pesante eredità di Milan Skriniar e secondo indiscrezioni dalla Spagna, il nome che piacerebbe sarebbe quello di Demiral.

Lo stopper turco non rientrerebbe più nei piani dell'Atalanta per diversi motivi, tra cui lo scarso utilizzo del calciatore da parte di Gasperini e dei presunti alterchi che ci sarebbero stati tra Demiral e lo stesso tecnico piemontese. Di conseguenza, l'uscita da Bergamo del difensore ex Juventus non dovrebbe essere in discussione ma la sua valutazione, circa 20 milioni di euro, avrebbe rallentato le trattative.

Per questa ragione l'Ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta avrebbe sul tavolo diverse opzioni per il ruolo del difensore centrale come ad esempio quella di Tomiyasu: lo stopper giapponese attualmente in forza nell'Arsenal sarebbe un profilo gradito al tecnico Simone Inzaghi e per questa ragione l'Inter starebbe cercando di convincere i "Gunners" a cedergli il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il club inglese in tutto questo, valuterebbe Tomiyasu circa 25 milioni di euro.

Juventus, per il centrocampo potrebbe tornare di moda il nome di Thomas Partey

La Juventus avrebbe la necessità di acquisire un centrocampista e praticamente sfumata la trattativa per Franck Kessié, che si starebbe dirigendo in Arabia all'Al-Hilal, Giuntoli potrebbe nuovamente spolverare il nome di Thomas Partey.

Il mediano ghanese, secondo indiscrezioni dalla Spagna, non rientrerebbe nei piani tattici dell'Arsenal di Mikel Arteta che avrebbe dato il suo consenso ad una cessione a titolo definitivo del calciatore. Partey, che arrivò in Inghilterra dall'Atletico Madrid nel 2020 per 50 milioni di euro, ora però avrebbe una valutazione inferiore, da circa 35 milioni.

Allegri, avrebbe dunque promosso l'eventuale candidatura di Partey, sarebbe convinto di poter far tornare il classe '93 quel calciatore visto ai tempi dei Colchoneros. In ogni caso, la Juventus terrebbe sotto osservazione anche altri profili per il centrocampo, con Giuntoli che potrebbe andare su Diarra dello Strasburgo.