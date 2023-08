Il Milan continua a lavorare sul fronte mercato estivo. L'obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli, così da poter esser competitivo sia in Italia ma soprattutto in Europa. Dopo aver completato la mediana, il club rossonero potrebbe effettuare qualche operazione per puntellare il reparto difensivo.

Milan, possibile addio per Kjaer: interesse per Lenglet

Tutto gira attorno alla possibile permanenza di Simon Kjaer che vista l'esplosione di Thiaw non è più una prima scelta per Stefano Pioli. In caso di addio da parte del centrale danese, il Milan starebbe valutando l'acquisto di un nuovo difensore.

Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Lenglet, difensore francese che dovrebbe lasciare il Barcellona in questa finestra di mercato. Dopo la parentesi al Tottenham, il classe 95 è ritornato alla corte di Xavi che però avrebbe deciso di puntare su altri difensori. Ecco perché il 28enne centrale sarebbe pronto per una nuova avventura per rimettersi in gioco e giocare con maggiore continuità. Il Milan starebbe valutando questa opportunità, con il Barca che però chiede una cessione a titolo definitivo attorno ai 10 milioni di euro.

Non solo Lenglet. Il Diavolo starebbe seguendo con grande attenzione anche il profilo di Maxime Esteve, talentuoso centrale classe 2002 in forza al Bordeaux.

La valutazione del giovane difensore si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro.

Milan, De Ketelaere sempre più vicino all'Atalanta

Altro snodo cruciale del Calciomercato del Milan è rappresentato dal futuro di De Ketelaere, che potrebbe lasciare Milano già in questa finestra di mercato. Con gli arrivi di Chukwueze e soprattutto di Pulisic, il trequartista belga avrebbe poco spazio nelle rotazioni di Pioli.

Per questo, il club rossonero starebbe meditando la cessione.

Dopo l'interesse del Psv, stando agli ultimi rumors di mercato l'Atalanta sarebbe in forte pressing su De Ketelaere. L'affare potrebbe chiudersi nei prossimi giorni con il club bergamasco pronto ad una trattativa sulla base di un prestito con un diritto di riscatto attorno ai 25 milioni di euro.

Un'opportunità per De Ketelaere di rilanciarsi grazie al lavoro di Gasperini, uno dei migliori a valorizzare i giovani prospetti ma anche per il Milan che riuscirebbe a recuperare parte dei 35 milioni spesi meno di una stagione fa.

De Ketelaere non è il solo in uscita in casa Milan. Infatti, restano in bilico le posizioni di Adli, Saelemaekers ma soprattutto di Messias che resta nel mirino del Torino. I rossoneri invece vorrebbero resistere all'interesse di diversi club europei per Krunic, pedina importante per il centrocampo di Pioli.