Nelle scorse ore fra i tifosi della Roma è scoppiata la polemica per il listino biglietti della partita di Serie A che vedrà i giallorossi affrontare il Milan all'Olimpico il 1° settembre: numerosi sono i tifosi che si sono riversati sul web bersagliando la scelta di far pagare l'accesso in curva sud 75 euro o quello in Monte Mario fino a 275 euro.

La nuova stagione calcistica è alle porte e la febbre per tornare allo stadio in casa Roma aumenta giorno dopo giorno.

In queste ultime ore però, nella Capitale sta facendo rumore il listino dei prezzi che la società giallorossa ha reso noto per i biglietti della partita di campionato contro il Milan, primo big match della nuova stagione che i giallorossi affronteranno 1° settembre all'Olimpico.

Si legge infatti come per un biglietto in curva Sud un biglietto costerà 75 euro, mentre in Tevere Centrale si arriverà a pagare fino a 175 euro. Il prezzo più alto toccherà alla Monte Mario, settore notoriamente più dispendioso, dove un biglietto costerà 275 euro. Dei prezzi che hanno fatto insorgere una larga fetta del pubblico della Roma, che si è riversata sui social per manifestare il proprio dissenso per una scelta che va in controtendenza rispetto alle politiche societarie attuate nella scorsa stagione calcistica dai Friedkin.

La Roma aumenta i prezzi dei biglietti, i tifosi si dividono tra rabbia e ironia: 'Non vedo l'ora di pagare 140 euro per vedere Mbappé'

Nei social si leggono messaggi di alcuni tifosi della Roma indignati per una scelta che va completamente in controtendenza con i prezzi che la stessa società giallorossa aveva stanziato la scorsa stagione: "Roma-Milan Tevere Top: 175 euro Abbonamento rinnovato a 740 euro se questi saranno i prezzi delle partite di cartello, con quattro biglietti si pagherà quasi l'intero prezzo dell'abbonamento Mi sembra un filo troppo, la Sud 75 euro azzardo a dire folle".

C'è chi tra i tifosi della Roma ironizza sull'aumento dei prezzi e sul mercato che sta facendo Tiago Pinto: "Questi i prezzi per Roma-Milan dell’1 settembre. Giustamente la società deve rientrare delle spese fatte per De Paul, Sabitzer e Morata. Mi sembra un tantino fuori portata" e ancora: "Non vedo l'ora di pagare minimo 140 euro una Tevere per godermi Mbappe e Bellingham!

Grazie di cuore Friedkin ve li meritate tutti!".

Infine tra i tifosi della Roma c'è anche chi, da abbonato, tende la mano a coloro che dovranno spendere cifre simili per un solo biglietto: "Lo dico da abbonato, da amante dei Friedkin, e da allergico agli occasionali. I prezzi per i biglietti di Roma Milan sono indecenti!".