Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato al proprio canale Youtube della Juventus e delle polemiche che si sono generate nelle scorse settimane per le presunte simulazioni fatte da Francisco Conceicao.

Il giornalista ha poi detto la propria opinione in merito ad alcune scelte tecniche fatte dal tecnico della Roma Ivan Juric.

Pedullà difende Conceicao: 'La storia delle sue simulazioni messe in giro da parrocchie avversarie'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube commentando le tante polemiche che si sono generate per le presunte simulazioni di Francisco Conceicao della Juventus: "Per me il portoghese non è un simulatore e ci sono delle campagne che nascono per stuzzicare la parrocchia altrui perché appartenente a squadre rivali.

Per me sbaglia Marinelli a espellere il portoghese col Cagliari e per me il rigore in Francia c'è. Si danno patenti per le rivalità e fin quando lo fanno i tifosi mi sta bene, quando lo fanno gli addetti ai lavori non mi piace".

Pedullà ha parlato poi della Roma e di alcune scelte fatte dal suo tecnico: "Ero un estimatore di Juric quando lavorava sulla tattica ma mi ha fatto venire le traveggole a sentirlo parlare di Hummels. Perché quando il croato dice in conferenza stampa di rispettare il campione ex Borussia ma di tenerlo in panchina per scelta tecnica io gli domando come può essere meglio Cristante schierato difensore centrale. Non si sta rispettando un campione, soprattutto nel momento in cui lo fai riscaldare per tutta la partita e poi consideri l'ottava scelta.

Vediamo ora se i Friedkin dopo aver fatto il giro del mondo si degneranno di tornare a Roma per fare una scelta".

Infine, su alcune scelte del designatore arbitrale per questa settimana Pedullà ha detto: "Se si guardano le designazioni di Serie B qualche arbitro è stato "punito" e spedito li ma se dai a Pairetto Pisa-Sampdoria non gli stai facendo un torto ma gli hai assegnato uno dei big match della serie cadetta.

Quindi dico ai designatori che i giudici di gara non si riprendono mandandoli a dirigere altre partite ma fermandoli per 2, 3 o 4 settimane. Insomma dipende dalla quantità degli errori commessi".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'I simulatori sono la rovina del calcio'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Simulatori, la rovina del calcio.

Lautaro è il primo giocatore in Serie A che passa il 60% a terra in attesa del fischio arbitrale, per poi lamentarsi. Io rimpiango giocatori come Messi e Maradona che nonostante il contrasto si alzavano, proseguivano e andavano in gol", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "I simulatori da punire sono quelli che appena li tocchi urlano, mani in faccia e si rotolano due ore a terra. Questi vanno puniti".