Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha scritto un editoriale su Bianconeranews dedicato alla Juventus, rilanciando le ambizioni scudetto della formazione piemontese. Degli obiettivi che gli uomini di Massimiliano Allegri dovrebbero avere nella prossima stagione hanno parlato anche Franco Causio a Radio Kiss Kiss e Christian Vieri alla Bobo Summer Cup.

Juventus, Zuliani: "Lo scudetto è roba nostra, ricordiamo a tutti che vincere è l'unica cosa che conta"

"Si parte per vincere lo scudo, roba nostra" cosi ha esordito il giornalista Claudio Zuliani nel suo editoriale dedicato alla Juventus e alle ambizioni che il club bianconero può cullare nella prossima stagione.

Zuliani, sulle pagine del portale di Bianconeranews, ha poi continuato suonando la carica: "Ricordiamo a tutti che “vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta”. Lo scudo serve anche per respingere le malelingue, gli odiatori e i millantatori. Lo scudetto ha una sola casa e due colori: quelli bianconeri. E allora nessuna scusa anche se la squadra dovesse rimanere questa". Zuliani ha poi ricordato come la Juventus abbia vinto statisticamente parlando uno scudetto ogni 3 anni e che di conseguenza il prossimo potrebbe essere l'anno giusto per rispolverare un almanacco ormai impolverato. Zuliani ha poi concluso il suo editoriale ricordando come i precedenti scudetti siano finiti prima a Milano, dove le società che lo hanno vinto hanno dovuto attingere dalla Juventus prendendogli dirigenti capaci e poi a Napoli, dove il tricolore passa una volta ogni 33 anni.

Juventus, Causio: "Vediamo cosa faranno i bianconeri sul mercato ma ora come ora sono competitivi"

Anche l'ex calciatore della Juventus Franco Causio ha parlato di quelle che potrebbero essere le ambizioni della società bianconera. "La Juve? Vediamo quello che farà sul mercato, non avrà le coppe e potrà dedicarsi solo al campionato.

Se rimane come è adesso è competitiva, sicuramente qualcosa deve migliorare" queste le parole di Causio ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L'ex calciatore restando in tema Juventus ha poi parlato dell'eventuale scambio di mercato col Chelsea che vedrebbe coinvolti Lukaku e Vlahovic: "Scambio Lukaku-Vlahovic? Non lo farei, il serbo e Chiesa sono intoccabili, fossi la Juve darei via più Pobga".

Juventus, Vieri: "Non voglio sentire alibi, i bianconeri devono giocare per lo scudetto"

Infine, anche l'ex calciatore Christian Vieri, in occasione dell'evento sportivo Bobo Summer Cup, ha parlato di quelli che dovrebbero essere gli obiettivi della Juventus nella prossima stagione: "La Juve deve giocare sempre per vincere lo scudetto, con o senza impegni nelle coppe europee. La Juventus è questa, lì si deve giocare per vincere tutto. Non posso sentire l’alibi dei giovani. Mi aspetto sempre di vedere la Juve giocare per lo scudetto, visto anche lo squadrone che ha".