La Juventus, in questa fase di mercato, è concentrata soprattuto sulle uscite. In particolare il reparto più folto sarebbe il centrocampo. Infatti, i vari Fabio Miretti, Nicolussi Caviglia e Weston McKennie non sarebbero certi di restare alla Juventus. In uscita c’è anche Denis Zakaria, ma la sua situazione è diversa perché lo svizzero è completamente fuori dal progetto bianconero tant’è che non si sta allenando con la squadra. Una volta completate le cessioni, la Juventus potrebbe pensare di prendere un nuovo centrocampista e Cristiano Giuntoli starebbe guardando in casa del Bayern Monaco.

In particolare, le situazioni attenzionate sarebbero quelle di Leon Goretzka e Ryan Gravenberch. Entrambi non troverebbero spazio al Bayern Monaco e potrebbero lasciare la Germania con la formula del prestito con diritto di riscatto.

La Juventus valuta diverse opportunità di mercato

La Juventus, in questo momento, sarebbe al lavoro per cedere alcuni dei suoi giocatori. La priorità dei bianconeri sarebbe quella di cedere Denis Zakaria. Su di lui ci sarebbe il Monaco e le parti starebbero lavorando per trovare un’intesa sulla base di 20 milioni. Dopodiché la Juventus dovrà risolvere la situazione di alcuni giovani e di Weston McKennie. L’americano, però, nella tournée estiva ha dato buoni segnali e non sarebbe da escludere la sua permanenza in bianconero.

Chi potrebbe lasciare Torino per andare a giocare con maggiore continuità sarebbero Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia. Su di loro ci sarebbe la Salernitana e, a breve, la Juventus dovrebbe fare una risposta definitiva. In caso di diverse uscite a centrocampo, Cristiano Giuntoli potrebbe pensare di inserire un nuovo giocatore.

Una delle opportunità più ghiotte potrebbe essere quella di Ryan Gravenberch, un vecchio pallino della Juventus. Il giocatore classe 2002 sarebbe poco soddisfatto per il poco spazio al Bayern Monaco e potrebbe valutare eventuali offerte. Anche il suo compagno di squadra Leon Goretzka potrebbe lasciare la Germania e, dunque, la situazione potrebbe essere monitorata.

La Juventus terrebbe d'occhio anche Diarra

La Juventus, per il centrocampo starebbe valutando anche altri profili, oltre a Goretzka e Gravenberch. In particolare i bianconeri sarebbero sulle tracce del giovane talento Diarra. Ma arrivare al francese non sembra così facile. Infatti, lo Strasburgo vorrebbe circa tra i 13 e i 15 milioni. Su Diarra, però, ci sarebbe la concorrenza di diverse squadre tra cui Wolfsburg e Lens. In ogni caso, in questo finale di mercato, la questione legata al centrocampo della Juventus sarà monitorata con attenzione poiché potrebbe riservare delle sorprese.