Il mercato estivo si è ufficialmente concluso per tutti tranne per il Brescia e il Lecco che hanno dovuto attendere la sentenza del 30 agosto da parte del Consiglio di Stato. Particolarmente i blucelesti che hanno contrattualizzato lo svincolato Luca Marrone. Nelle ultime ore ad arrivare a Lecco è stato un ulteriore rinforzo, si tratta del centrocampista Giovanni Crociata dall'Empoli. La squadra del tecnico Luciano Foschi ha fatto il suo esordio nel tardo pomeriggio di domenica 3 settembre allo Stadio "Euganeo" perdendo per 3-4 la prima gara stagionale contro il Catanzaro.

Lecco, arrivano due ex Crotone

A poche ore dalla chiusura della sessione estiva di mercato ad arrivare a Lecco è stato il difensore Luca Marrone. Per lui due anni di contratto con la formazione manzoniana. Il calciatore, che nel corso dell'estate è stato a lungo a Crotone dove ha svolto gli allenamenti, ha deciso di accettare l'offerta dalla Serie B andando a ritrovare la categoria cadetta. Per alcuni giorni il suo nome era stato accostato al Crotone e ad un possibile ritorno in rossoblù dopo la conclusione del suo rapporto con il Monza, operazione però che non si è concretizzata.

Lecco, arriva Crociata

Non solo Luca Marrone, per il Lecco arriva un altro colpo. Si tratta del centrocampista Giovanni che dopo una breve esperienza all'Empoli ha deciso di salutare la terra di Toscana per approdare al Lecco a titolo definitivo.

Crociata è un centrocampista centrale molto rapido con una visione di gioco notevole, classe 1997, cresciuto nelle giovanili del Milan. Nella sua carriera ha disputato 142 partite, realizzando 18 gol e 16 assist con le maglie di Brescia, Crotone, Carpi, Empoli, SPAL, Sudtirol e Cittadella nei campionati di Serie B e Serie A.

Lecco, una Serie B conquistata

Il Lecco ha conquistato la promozione in Serie B sul campo andando a vincere i Play-off. Decisiva per la squadra del presidente Di Nunno la doppia finale contro il Foggia. L'iscrizione incompleta effettuata a fine stagione per l'indisponibilità dello Stadio alternativo (entro i termini) ha portato il Lecco ad essere inizialmente esclusa dalla cadetteria.

Le aule dei tribunali hanno però ribaltato l'iniziale giudizio di esclusione andando a riammettere il Lecco in Serie B.

Stagione già iniziata

Curioso è l'esordio in campionato del Lecco che è avvenuto solamente nel turno della quarta giornata di Serie B. Rinviate a nuova data le prime tre gare dei blucelesti. La sorte ha voluto inoltre che l'esordio del Lecco sia stato proprio contro un'altra formazione neopromossa, il Catanzaro. La squadra di Vincenzo Vivarini ha dovuto registrare anch'essa problemi all'impianto di gioco casalingo, indisponibile per la prima giornata casalinga con i giallorossi che sono stati costretti a scendere in campo contro la Ternana nello stadio alternativi del Via del Mare di Lecce.