In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e tifoso della Roma, ha condiviso alcune interessanti riflessioni sul mondo del calcio italiano e il ritorno di Romelu Lukaku in Italia, in particolar modo alla Roma. Il giocatore belga è arrivato in prestito negli ultimi giorni di mercato e fino a qualche giorno prima si parlava di un suo possibile approdo alla Juventus. La mancata cessione di Vlahovic ha agevolato il trasferimento del giocatore belga nella società romana.

Il presidente del Coni ha parlato del trasferimento di Lukaku alla Roma

'All'aeroporto di Caselle Lukaku sarebbe stato accolto come è successo a Ciampino? Non scopro niente di particolare se dico che alla Juventus sarebbe stato uno dei tanti giocatori della rosa, alla Roma è diverso'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Malagò in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport. Malagò ha sottolineato come i veri campioni come Lukaku possano accrescere l'entusiasmo e l'emozione nelle piazze calcistiche meno abituate alla vittoria. Ha affermato che l'eventuale approdo del giocatore belga a Torino sarebbe stato una grande notizia anche per la Juventus, ma il suo arrivo alla Roma ha generato molta gioia fra i tifosi della Roma.

Giovanni Malagò ha parlato anche del campionato italiano

Quando si è trattato del campionato italiano, Malagò ha parlato della notevole competitività tra le squadre. Ha dichiarato che non ha mai visto una Serie A così equilibrata all'inizio della stagione. Ha previsto che ciò garantirà un campionato emozionante. Malagò ha inoltre affrontato il dibattito sulle ambizioni europee delle squadre italiane, enfatizzando che le prestazioni in Europa dovrebbero essere considerate altrettanto importanti di quelle in Italia.

Ha sottolineato che all'estero non vengono fatte distinzioni tra le competizioni e che l'Italia dovrebbe mostrare al mondo che è possibile avere successo sia a livello nazionale che internazionale.

Il trasferimento di Lukaku alla Roma

Come già anticipato ad inizio articolo Romelu Lukaku si è trasferito alla Roma negli ultimi giorni del recente Calciomercato estivo in prestito dal Chelsea.

La società romana pagherà una somma minima per il prestito sostenendo il prezzo dell'ingaggio da circa 7,5 milioni di euro a stagione. Nell'intesa contrattuale fra il giocatore belga e la società inglese è stata inserita una clausola rescissoria da circa 43 milioni di euro. Di conseguenza in caso di stagione importante nel campionato italiano Lukaku potrebbe lasciare a titolo definitivo il Chelsea. Il giocatore ha già giocato qualche minuto entrando nel secondo tempo del match Roma-Milan, match perso 1-2 dalla società romana.