Le voci su una possibile cessione di Augustus Kargbo dal Cesena si fanno sempre più concrete. Il giocatore della formazione romagnola sembra ormai a un passo dal trasferimento definitivo al Blackburn Rovers, squadra inglese militante in Championship. Stando alle dichiarazioni di mister Michele Mignani, il giocatore non sarà convocato per la partita dei romagnoli contro il Catanzaro, segno che l'affare sarebbe ormai in fase di conclusione.

Kargbo pronto a lasciare l'Italia

La conferma del trasferimento di Augustus Kargbo in Inghilterra sarebbe piuttosto vicina: si attenderebbe solo l'annuncio ufficiale.

Il tecnico del Cesena, Michele Mignani, ha infatti rivelato che il giocatore non prenderà parte alla trasferta dei bianconeri romagnoli in Calabria contro il Catanzaro, a causa di una trattativa in corso con una squadra estera: "Kargbo non è convocato per Catanzaro, è in corso una trattativa con una squadra estera e noi abbiamo bisogno solo di gente che abbia grande motivazione ed entusiasmo".

Questo trasferimento genererebbe un incasso anche per il Crotone

Il trasferimento di Kargbo in Inghilterra avrebbe ripercussioni economiche positive anche sul Crotone, ossia il club in cui l'attaccante giocava in precedenza, che conserva un diritto sulla futura rivendita del giocatore.

Quando il Cesena acquistò il giocatore nell'estate del 2023, il club calabrese si riservò infatti una percentuale sulla sua rivendita, pari al 40% del valore della trattativa.

Ora, con la cessione che potrebbe aggirarsi intorno agli 1,2 milioni di euro, anche il Crotone potrebbe quindi incassare una cifra significativa, teoricamente superiore a 400 mila euro.

L'esperienza di Kargbo nei campionati italiani e in nazionale

Augustus Kargbo era arrivato in Italia nell'autunno 2017, all'età di 18 anni, venendo tesserato dal Campobasso in Serie C, l'attaccante della Sierra Leone in questi anni ha vestito anche la maglia del Roccella e poi della Reggiana - ai tempi denominata Reggio Audace - (in entrambi i casi in prestito), oltre appunto a quelle di Crotone e Cesena.

Sommando tutte le varie esperienze nei vari campionati professionistici italiani e in Coppa Italia, Kargbo ha totalizzato in questi sette anni e mezzo un totale di 201 presenze con 43 reti.

Dal 2021 Kargbo è inoltre nel giro della nazionale della Sierra Leone, con la quale ha totalizzato finora 24 presenze e tre reti.