La Juventus starebbe trattando con le rispettive parti per il rinnovo contrattuale di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Proprio il centravanti serbo, secondo alcune indiscrezioni di Calciomercato, sarebbe stato offerto dalla società bianconera al Real Madrid, club spagnolo che avrebbe declinato la proposta per concentrarsi sull'obiettivo Kylian Mbappé.

Juventus, chiuso il mercato ora per Chiesa e Vlahovic si parlerebbe di rinnovo

Il destino della Juventus e quello di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic potrebbe radicalmente cambiare rispetto a quanto paventato nella sessione di rafforzamento estiva da poco conclusa.

Entrambi i calciatori avrebbero infatti rischiato di abbandonare la Juve, ma con il mercato alle spalle alla Continassa il termine cessione ora sarebbe stato scalzato dal termine rinnovo: per quanto concerne Vlahovic la Juventus avrebbe proposto al serbo di prolungare il suo contratto portandolo in scadenza anziché nel 2026 al 2027. Cosi facendo il club bianconero potrebbe spalmare ulteriormente un ingaggio, quello di Vlahovic, che con il passare delle stagioni andrà ad aumentare, divenendo sempre più pressante per le casse di una società già alle prese con l'assenza delle entrate Champions. Discorso analogo varrebbe per Federico Chiesa: fonti dalla Spagna vorrebbero la Juventus in dialogo aperto con gli agenti del giovane attaccante e la "mission" di entrambe le parti sarebbe quella di prolungare un contratto che altrimenti andrebbe in scadenza nel prossimo 2025.

Lo staff di Chiesa avrebbe dunque chiesto un adeguamento di contratto a livello economico che porterebbe il classe '97 a percepire uno stipendio simile a quello del suo compagno di reparto Dusan Vlahovic. Si parlerebbe dunque di un aumento da circa 1 milione di euro a stagione sull'ingaggio di Chiesa.

Juventus, Vlahovic sarebbe stato offerto al Real Madrid ma la società spagnola avrebbe rifiutato perché interessata a Mbappé

La Juventus ora starebbe trattando con Vlahovic per il rinnovo, ma secondo alcune indiscrezioni negli ultimi giorni di mercato il club bianconero avrebbe proposto l'attaccante serbo al Real Madrid. La società spagnola si sarebbe però rifiutata di trattare per il classe 2000 perché unicamente interessata a trovare l'accordo con Kylian Mbappé, centravanti del PSG che andrà in scadenza di contratto con il club francese a fine stagione. Il Real Madrid, stando a quanto si apprende, avrebbe persino rifiutato la proposta di alcuni intermediari per ingaggiare Victor Osimhen, attaccante nigeriano attualmente in forza al Napoli.