David Okereke torna a disposizione di mister Ballardini e della Cremonese. Si è dunque chiusa la querelle tra il nigeriano e la squadra di appartenenza dopo un'estate trascorsa da separato in casa.

Tutto ha avuto inizio nel pre campionato, quando Okereke ha regolarmente preso parte alle amichevoli pre season. Al termine di una di queste, nel mese di luglio, il calciatore ha manifestato alla dirigenza l'intenzione di lasciare il club nel calciomercato estivo per cercare di puntare mete più ambite. Ad ascoltare le sue richieste ci ha pensato il Besiktas che si è fatto sotto facendo una proposta che però la compagine lombarda ha rispedito al mittente.

L'attaccante a quel punto si è però esposto spingendo per una cessione e chiedendo alla società di potersi allenare in solitaria in attesa di sviluppi.

L'offerta della Stella Rossa e il nuovo no alla proposta

Dopo quella del Besiktas, è così arrivata una nuova offerta, questa volta della Stella Rossa di Belgrado, che tra l'altro il prossimo anno disputerà la Champions League. Questa volta però è stato l'attaccante a dire di no, preferendo attendere ancora qualche tempo per valutare eventuali nuove proposte.

Il club si era dato fino a fine agosto per trovare una collocazione che soddisfacesse le parti ma lui, Okereke, ha chiesto ancora più tempo e la situazione piano piano è sfuggita di mano. La sessione estiva poi si è chiusa e Okereke è rimasto ai margini della squadra fino a quando ieri mattina si è tenuto l'incontro chiarificatore tra l'entourage del centravanti nigeriano e la dirigenza societaria.

Tutto rientrato e il calciatore è così finalmente tornato agli ordini di Ballardini.

In questo momento la Cremonese si trova all' 8° posto in classifica con 4 punti ottenuti, con una rosa molto lunga in ogni reparto, anche per questo l'attaccante nigeriano dovrà impegnarsi al massimo per cercare di superare le gerarchie di Ballardini che in questo momento ha variato molto interpreti nel ruolo ruotando tra Buonaiuto e Afena-Gyan che al momento risulta però infortunato.

L'intento della società è quello di lottare fino all'ultimo per una promozione in Serie A, anche se la Serie B presenta molte squadre di valore, prime tra tutte le altre società retrocesse dalla Serie A lo scorso anno, Sampdoria e Spezia, che stanno però facendo molta fatica essendo al momento al 15esimo e 17esimo posto in graduatoria. A conferma che quello cadetto rimane un campionato molto impegnativo, per Okereke e la Cremonese servirà un campionato 'serio' per tornare in Serie A.