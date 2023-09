Il nuovo Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha delineato la strategia di mercato della società bianconera durante la sua presentazione. Questa strategia si basa su due pilastri fondamentali: competitività e sostenibilità. L'obiettivo è creare un mercato che consenta alla squadra di tornare ai vertici, rispettando la tradizione e la storia del club. Fra i giocatori individuati da Giuntoli per rinforzare il centrocampo spicca Lorenzo Pellegrini, che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 con la Roma. Il giocatore guadagna 4 milioni di euro a stagione ed è il capitano della squadra romana.

Difficile lasci la Roma, a meno di un'offerta importante da parte della società bianconera per il cartellino, oltre ad un ingaggio pesante al centrocampista.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, fra i primi nomi che emergono per il mercato del 2024 della Juventus c'è quello di Lorenzo Pellegrini della Roma. Il centrocampista 27enne sarebbe considerato uno dei primi obiettivi di Giuntoli per rinforzare il centrocampo della squadra bianconera con giocatori di personalità e comprovata esperienza.

L'idea della società bianconera è quello di inserire in squadra giocatori di qualità, ma anche una buona base di nazionali italiani, che nella storia sono stati fondamentali per le vittorie della Juventus. C'è da dire che non arrivano molti riscontri sul possibile approdo di Pellegrini alla Juventus, nonostante il giocatore, secondo le ultime notizie di mercato, interessi alla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere in Francia per rinforzare il centrocampo, considerando l'abbondanza che garantisce il campionato transalpino a prezzo sostenibile. Uno dei giocatori che piace alla società bianconera è Habib Diarra, già avvicinato alla Juventus nel recente Calciomercato estivo. Il classe 2004 alla fine è rimasto allo Strasburgo ed è probabile che lasci la società francese, se non a gennaio, nel calciomercato estivo del 2024.

Altro giocatore che piace alla società bianconera è Emmanuel Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Monchengladbach. A proposito di francesi, si lavora anche ad un rinforzo per la fascia destra. Potrebbe arrivare a Torino il giocatore del Galatasaray Sacha Boey, terzino di 23 anni valutato dalla società turca circa 20 milioni di euro.